Положите обувь в холодильник – мало кто знает, зачем так делать

Чаще всего в холодильнике только хранят продукты. Но его можно использовать и для других целей. К примеру, вы можете положить к нему обувь.

Раньше мы рассказывали, как сделать так, чтобы махровые полотенца стали мягкими во время стирки. Но если вам нужно разносить обувь, можно воспользоваться таким простым лайфхаком.

Возьмите два пакета с застежками, наполните их водой, засуньте прямо в туфли или ботинки, которые вы хотите разносить. Отправьте обувь в морозильную камеру и оставьте на время, лучше всего на ночь. После этого, можете быть уверены, обувь станет на размер больше и больше не будет натирать.

Что еще помогает разносить обувь: универсальные способы

Чтобы растянуть обувь в домашних условиях на один размер, можно воспользоваться и другими способами.

К примеру, можете смочить в воде носки, тщательно отожмите, а затем наденьте на ноги. Обуйтесь и попробуйте походить в туфлях или ботинках, пока носок не высохнет полностью. Обувь постепенно разносится. Можно взять плотный и толстый носок, протрите обувь внутри водой и походите 1-2 часа.

Если новые ботинки слегка давят во время ношения, можно взять старую газету, смочить ее водой, плотно набить изделие в тех местах, которые больше всего натирают. Оставить сохнуть при комнатной температуре. Когда бумага высохнет, уберите ее.

Возьмите водку или спирт, разведите с водой пополам, затем смочите этим раствором те участки обуви, которые давят больше всего. Обуйтесь и походите дома 2 часа или до полного высыхания.

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