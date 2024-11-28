Положите подушку вот так – ваш сон будет крепким и спокойным

Иногда уснуть бывает непросто, особенно после напряженного рабочего дня, однако проблему достаточно легко решить.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", как положить подушку во время сна, чтобы избавиться от проблем с засыпанием.

Как правильно положить подушку, чтобы спать крепко: советы экспертов

Проблему нарушения сна могут провоцировать несколько факторов: неправильное питание, нарушение режима сна, сиденье в гаджетах до глубокой ночи.

Если правильное питание, режим сна и отсутствие раздражителей не помогают, врачи рекомендуют способ, как побороть проблему плохого засыпания. Просто нужно положить подушку между коленями — это поможет избавиться от давления на те части тела, которые могут болеть ночью.

Если приучить свое тело спать таким образом, можно избавиться от боли в коленях и спине. Сон с подушкой между коленями улучшает положение тела. Когда человек спит на боку, одна нога упирается в другую, что приводит к неправильному положению позвоночника. Из-за чего после сна часто болит спина и поясница. А подушка между коленями позволит держать ноги правильно, уменьшая нагрузку на бедра и спину.

К тому же, если держать подушку между коленями во время сна, можно предотвратить варикозное расширение вен и нивелировать появление отеков на ногах.

На какой подушке спать лучше всего

Врачи рекомендуют выбирать себе подушку в зависимости от того, какая у вас поза для сна. Если вы спите на боку, нужно брать высокую подушку.

Важно помнить, что во время сна шея и позвоночник должны быть прямыми с естественным изгибом. Поэтому это обязательно следует учитывать при выборе подушки.

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