Положите продукты в кастрюлю и просто подождите: как приготовить настоящий бульон без варки

Чтобы приготовить настоящий густой бульон, нужно много времени и терпения. Но, оказывается, не нужно стоять на кухне и следить за процессом, если воспользоваться одним хитрым способом.
Опытные кулинары варят готовящийся бульон. Как это? Всё очень просто.
Если говорить о классическом отваре, то его приходится долго готовить. Но и это не самое ужасное. Ведь нужно все время оставаться на кухне и следить, чтобы бульон не выкипел и сверху не появилась пенка, которую следует постоянно снимать.
При наличии времени можно пропустить последний пункт. Все, что нужно, это выложить овощи и мясо в кастрюлю, поставить ее в холодную духовку, подождать 15 часов, достать и просто собрать все накопившееся сверху. Бульон готов.
Можно взять классический вариант приготовления такого отвара:
- 4 л холодной воды;
- 1 курица;
- кусок утки;
- кусок говядины;
- несколько куриных кавычек;
- овощи (морковь, петрушка, сельдерей, лук);
- 3 лавровых листа;
- 8 зерен душистого перца;
- 15 зерен черного перца;
- 2 ст. ложки соли.
А можете создать свой собственный рецепт по вкусу. Поверьте, если все делать правильно, результат вас приятно удивит.
Все ингредиенты кладут в кастрюлю, заливают холодной водой, ставят в холодную духовку, устанавливают температуру 110-115 градусов и оставляют на 15 часов.
Попробуйте и вы!
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