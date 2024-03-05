Положите продукты в кастрюлю и просто подождите: как приготовить настоящий бульон без варки

Чтобы приготовить настоящий густой бульон, нужно много времени и терпения. Но, оказывается, не нужно стоять на кухне и следить за процессом, если воспользоваться одним хитрым способом.

Опытные кулинары варят готовящийся бульон. Как это? Всё очень просто.

Если говорить о классическом отваре, то его приходится долго готовить. Но и это не самое ужасное. Ведь нужно все время оставаться на кухне и следить, чтобы бульон не выкипел и сверху не появилась пенка, которую следует постоянно снимать.

При наличии времени можно пропустить последний пункт. Все, что нужно, это выложить овощи и мясо в кастрюлю, поставить ее в холодную духовку, подождать 15 часов, достать и просто собрать все накопившееся сверху. Бульон готов.

Можно взять классический вариант приготовления такого отвара:

4 л холодной воды;

1 курица;

кусок утки;

кусок говядины;

несколько куриных кавычек;

овощи (морковь, петрушка, сельдерей, лук);

3 лавровых листа;

8 зерен душистого перца;

15 зерен черного перца;

2 ст. ложки соли.

А можете создать свой собственный рецепт по вкусу. Поверьте, если все делать правильно, результат вас приятно удивит.

Все ингредиенты кладут в кастрюлю, заливают холодной водой, ставят в холодную духовку, устанавливают температуру 110-115 градусов и оставляют на 15 часов.

Попробуйте и вы!

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