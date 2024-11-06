Положите с картофелем несколько листков популярной пряности: овощ пролежит до весны и не прорастет

Хранение картофеля в погребе, чтобы он не прорастал и лежал свежим до весны, может быть непростой задачей.

Если на картофель влияет тепло и свет, то он начинает прорастать, его качества снижаются, овощ теряет свои основные свойства. Однако наши дедушки и бабушки издавна использовали народные методы, чтобы продлить сроки хранения картофеля в погребе. И один из самых эффективных – применение листьев одной дешевой пряности.

Речь идет о лавровых листьях, которые точно есть на каждой кухне. Оно отличается не только насыщенным ароматом, но и обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Если листья выложить в ящики вместе с картофелем, то они снизят скорость развития микроорганизмов, затормозив процесс прорастания.

Лавровые листья предотвращают потерю качества картофеля, но никоим образом не влияют на его вкус.

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал

Чтобы лавровые листья возымели действие, рекомендуется положить несколько лавровых листков в мешок с картофелем или в ящик, куда вы выложили этот овощ на зиму. Понадобится примерно 4-5 штук.

Также убедитесь, что картофель хранится в темном прохладном месте без лишней влаги. Специалисты утверждают, что оптимальная температура — 4-10 градусов. Поэтому идеально подойдет погреб или кладовая.

Не забывайте время от времени проверять картофель, убирая плоды, которые стали мягкими и начали менять свой цвет.

Лавровые листья – это не единственный продукт, который помогает уберечь картофель от прорастания. Да, вы можете хранить рядом с этим овощем яблоки, которые также задерживают порчу овощей. А вот лук класть вместе с картофелем не рекомендовано, потому что он значительно снизит сроки хранения этого овоща.

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