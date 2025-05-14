Положите сковороду в полиэтиленовый пакет и залейте этой жидкостью: даже очень пригоревшая поверхность очистится

Как очистить сильно пригоревшую сковороду / © Pixabay

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Блестящая и чистая сковорода — это не только признак опрятной кухни, но и важная составляющая заботы о здоровье, ведь остатки гари на дне посуды могут выделять токсичные вещества, которые со временем способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому регулярная очистка кухонной посуды является обязательной составляющей безопасного приготовления пищи.

Впрочем, если на вашей сковородке уже появились стойкие подгоревшие следы, не стоит сразу тратиться на агрессивную бытовую химию. Эффективную альтернативу ей могут обеспечить доступные средства — пищевая сода, лимонная кислота, обычная кока-кола и… полиэтиленовый пакет.

Чтобы эффективно устранить стойкую гарь со сковороды, подготовьте простой, но действенный набор ингредиентов:

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2 столовые ложки пищевой соды;

2 столовые ложки жидкости для мытья посуды;

1 столовую ложку кухонной соли,

1 стакан газированного напитка типа “Кока-Кола”;

2 столовые ложки ополаскивателя, используемого в посудомоечных машинах.

Все компоненты следует тщательно смешать, желательно в глубокой посуде, во избежание разбрызгивания. Получившуюся очищающую массу равномерно нанесите на поверхность загрязненной сковородки. После этого положите посуду в обычный полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и оставьте при комнатной температуре по меньшей мере на один час. По завершении этого времени просто вытяните сковороду, промойте ее под струей теплой воды, и вы будете приятно удивлены: поверхность будет блестеть, словно новая.