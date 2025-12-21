Как избавиться от неприятного запаха в туалете / © Фото из открытых источников

Повышенная влажность и стойкие запахи в туалетной комнате — распространенная проблема, особенно в помещениях со слабой вентиляцией. Химические освежители только маскируют запахи и не всегда решают проблему полностью. В то же время существует простой и почти бесплатный способ поддерживать сухость и свежесть помещения, его давно используют опытные хозяйки, применяя обычную спичечную коробку.

Как просто и быстро избавиться от влаги и неприятного запаха в ванной комнате

Секрет заключается в активированном угле, который известен своими мощными абсорбирующими свойствами. Он способен впитывать излишнюю влагу из воздуха, нейтрализовать неприятные запахи и препятствовать развитию бактерий. А спичечная коробка служит компактным и удобным контейнером для этого натурального поглотителя.

Как сделать поглотитель собственноручно.

Возьмите пустую спичечную коробку. Измельчите 5 таблеток активированного угля до состояния порошка. Заполните коробку углем. Сделайте иглой несколько мелких отверстий в верхней части коробки для циркуляции воздуха. Закройте коробку и поставьте ее за унитаз или рядом в незаметном месте.

Пористая структура активированного угля притягивает молекулы влаги и летучие соединения, ответственные за запахи. В результате воздух становится более сухим, а условия для появления неприятных ароматов — неблагоприятными.

Со временем уголь насыщается влагой. Чтобы восстановить его свойства, откройте коробку, положите на батарею или в теплое сухое место на несколько часов. После высыхания уголь снова готов к использованию. Один наполнитель можно использовать несколько раз.