Положите теннисный мяч в ручную кладь: эксперты объяснили почему

Чемодан / © pexels.com

Пассажирам советуют добавить в ручную кладь предмет, о котором обычно не думают перед полетом, — обычный теннисный мяч. По словам специалистов по здравоохранению, он может стать простым способом уменьшить усталость мышц и улучшить кровообращение во время длительных перелетов.

Об этом сообщило издание Mirror.

Эксперты объясняют: мяч не для развлечения, а для легкого самомассажа в кресле самолета. Достаточно перекатывать его по бедрам, икрам или плечам, чтобы снять напряжение и избежать скованности. Остеопат Трейси Ганниган отметила, что небольшой по размеру мяч помогает точечно воздействовать на участки, к которым трудно добраться самостоятельно.

Специалист также советует не забывать о растяжке: чтобы уменьшить напряжение в шее, можно осторожно наклонить подбородок к подмышке и слегка нажать рукой для растяжения противоположной стороны. Для поясницы — скрестить ноги в кресле и наклониться вперед, стараясь дотянуться локтем до стопы.

Еще один способ удобнее использовать мяч — завернуть его в полотенце и скрутить, чтобы он не скользил и лучше фиксировался во время массажа.

Опытом поделилась и стюардесса Шер, которая работает в авиации пять лет. Она отмечает: самые необходимые вещи стоит всегда держать в ручной клади или даже в небольшой сумке у ног. По ее словам, пассажиры нередко путают багаж над головой и случайно забирают чужой. Поэтому Шер советует иметь под руками нижнее белье, щетку, базовую косметику и другие мелочи, без которых сложно обойтись несколько дней.

