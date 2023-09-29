Положите туалетную бумагу на дно сковородки: вы даже не представляете, сколько от этого толку

Перед тем как жарить котлеты, положите рядом со сковородой кусочек туалетной бумаги. Да вы точно не забудете применить его в нужный момент.

Эта полезная уловка поможет вам лишний раз не прочищать раковину от мусора.

Большинство из нас, после того как приготовят что-нибудь на сковороде, привыкли отправлять горячее масло сразу в раковину. Но жир прилипает к стенкам канализации и приводит к засорению. Еще одна проблема состоит в том, что масло достаточно тяжело отмывать. А сама губка после такой процедуры сразу становится липкой.

Обычная туалетная бумага поможет быстро и безопасно убрать масло после жарки, а затем просто выбросить в мусорное ведро. В таком случае сковородку будет гораздо проще мыть, а сам жир окажется не в канализации, а в мусоре.

Почему нельзя горячее масло сливать в канализацию

Любое масло (животное или растительное происхождение) требует правильной утилизации. Жир – это не водорастворимое соединение. И даже если вам кажется, что масло просто будет стекать по трубе, то вы ошибаетесь. Чем дальше, тем труба становится холоднее, а это значит, что жир будет застывать и собираться на стенках.

Впоследствии внутренний диаметр трубы уменьшится, вода начнет хуже сливаться, начнут чаще появляться засоры, среда станет идеальной для развития бактерий. К сожалению, далеко не каждое средство способно удалить слой именно массовых загрязнений.

Читайте также: