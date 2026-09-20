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Положите тусклые ложки, ножи и вилки на 10 минут в этот раствор — они будут сиять, как новые
Как сода, горячая вода и алюминиевая фольга помогут вернуть столовым приборам безупречный блеск.
Со временем даже качественные ложки, ножи и вилки могут потерять блеск. На поверхности остаются следы воды, еды, чая и других продуктов, из-за чего металл становится тусклым. Оттирать каждый предмет губкой до блеска совсем не обязательно. Есть простой домашний способ, позволяющий очистить сразу много ложек, ножей и вилок. Для этого понадобится только пищевая сода, алюминиевая фольга и горячая вода.
Как приготовить домашний раствор
Возьмите глубокую стеклянную или керамическую емкость и застелите ее дно алюминиевой фольгой. Важно, чтобы фольга имела непосредственный контакт с металлическими приборами.
Для литра горячей воды понадобится 2 столовых ложки пищевой соды. Воду лучше использовать очень горячую, но обращаться с ней нужно осторожно. Залейте ложки, ножи и вилки, чтобы они были полностью погружены, и оставьте примерно на 5–10 минут.
Не складывайте приборы плотной кучей: желательно, чтобы каждый предмет касался фольги. Конкретно этот контакт является принципиальной частью процесса.
Что сделать после замачивания
Через 10 минут достаньте ложки, ножи и вилки, промойте их чистой водой и вытрите мягкой сухой тканью. Такой финальный этап важен, ведь на поверхности после воды могут остаться пятна.
Если с первого раза отдельные участки остались тусклыми, процедуру можно повторить, а не пытаться оттирать принадлежности жесткой губкой.
В то же время, этот способ не следует применять без проверки к ложкам, ножам и вилкам с декоративным покрытием, вставками, клееными деталями или неизвестным составом металла.