Положите в лунку один продукт — и редис вырастет размером с яйцо: есть на каждой кухне

На огородах у украинцев именно редис является первым. Этот неприхотливый овощ созревает уже через 20 дней после высадки. Но, чтобы редис был большой, обязательно положите в лунку один продукт из кухни.

Хотя на первый взгляд может показаться, что ухаживать за редиской очень просто, чтобы она выросла большой и сочной, нужно потратить немало времени и сил. В том числе важно добавить стимуляторы для роста овоща.

Редис высаживают на грядке рядами в бороздки, глубиной не менее 2-3 см. Между рядами выдерживают расстояние в 15 см. После грядки щедро поливают, а когда вода полностью впитается, разлагают семена.

Выращивание редиса будет на 80% более успешным, если хорошо удобрить почву, чтобы растение могло из него получить все необходимые для роста микроэлементы.

Для этого овощу нужны фосфорные, азотные и, больше всего, калийные удобрения. Однако специалисты уверены, что их можно не покупать в специализированных магазинах, а воспользоваться народными средствами. К примеру, у каждого на кухне найдутся дрожжи.

Для приготовления дрожжевого раствора возьмите 100 г сухих дрожжей и залейте 10 л воды. Все тщательно перемешайте и оставьте на ночь. После этого влейте удобрение между рядами.

Обработанный этим продуктом овощ будет сочным, вкусным и очень большим. Он прорастет быстрее обычного. А чтобы повысить эффект, удобрение можно вносить под корень и на листья.

Огородники также считают, чтобы редис имел насыщенный вкус, его нужно подкармливать удобрениями, содержащими серу.

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