Польские блоггеры поделились, как быстро отмыть стекло духовки: понадобятся обычные продукты

Не все используют при уборке химические средства. Кто пытается уберечь планету, кто аллергию на резкие запахи. Так что иногда нужно прибегать к народным средствам, когда речь идет об очищении стекла духовки.

Марлена Годзик и Паулина Боцяновская в своем Instagram рассказали об очень простом, но эффективном средстве, которое можно приготовить самостоятельно дома. Страница польских блоггеров достаточно популярна, за ними следят более 100 тысяч подписчиков, регулярно пользующихся советами девушек.

Для того, чтобы отмыть загрязненное стекло духовки, они советуют использовать лимон и разрыхлитель.

При этом химических средств вам уже не понадобится, потому что эти два продукта отличаются сильными очистительными свойствами. Лимонная кислота способна быстро расщепить жир, поэтому она эффективно справится даже со сложными и старыми отложениями.

Сначала разрежьте лимон и хорошо протрите его соком все стекло духовки. Оставьте на несколько минут, а потом посыпьте сверху разрыхлитель. Он отличается абразивной структурой, поэтому поможет лучше отчистить загрязнение.

Вам также понадобится алюминиевая фольга. Ее кусочек нужно сомкнуть, а затем аккуратно поскрабить всю поверхность стекла духовки. Будьте осторожны, чтобы не повредить ее. Как только вы закончили с уборкой, протрите стекло чистой влажной тряпкой.

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