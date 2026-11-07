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Дата публикации
Категория
Разное
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Польский секрет красного борща: что добавить вместо уксуса для роскошного рубинового цвета

Чтобы у красного борща был глубокий рубиновый цвет и приятная кислинка, польские кулинары советуют добавлять к нему сок черной смородины вместо уксуса или лимона.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Борщ

Вместо уксуса добавьте в борщ стакан ягодного сока.

В соседней Польше часто готовят прозрачный вариант красного борща : его подают в чашках и пьют вместе с крокетами. Чтобы отвар имел насыщенный рубиновый цвет и сбалансированную кислинку, вместо уксуса или лимонного сока используют необычный ингредиент — сок черной смородины.

Об этом пишет Pyszności.

Зачем к борщу добавляют ягодный сок

Черносмородиновый сок придает борщу легкую кислинку и выразительную фруктовую нотку. Благодаря природным пигментам – антоцианам – он также помогает сделать цвет отвара более глубоким и насыщенным.

Для этого рекомендуют использовать натуральный сок без сахара и консервантов. Лучше всего подойдет домашний продукт, но можно взять и качественный магазин.

Важно не торопиться: сок черной смородины вливают в конце приготовления, когда борщ готов. Сначала отвар процеживают и приправляют, затем добавляют сок и осторожно подогревают блюдо, не доводя его до кипения. Так легче контролировать кислинку, сберечь фруктовый аромат и насыщенный цвет.

Как получить насыщенный цвет борща

Для борща также важно правильно подготовить свеклу и сохранить ее природный пигмент. Один из вариантов – добавить в конце приготовления гранатовый сок , который придает блюду легкую кислинку и помогает сделать оттенок ярче.

Не менее важно приготовление зажарки: свеклу нужно тушить на умеренном огне, не пережаривая ее. Соблюдение трех правил приготовления зажарки помогает сохранить цвет овощей и сделать вкус борща более насыщенным.

А на западе Украины есть собственная традиция прозрачного свекловичного блюда — галицкий борщ, который также подают в чашках. Он имеет нежную текстуру и характерный молочно-свекольный оттенок . благодаря особой «подбивке».

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