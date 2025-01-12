Полстакана в унитаз – и от налета, ржавчины, мочевого камня не останется и следа

Этот метод не только экологически безопасен, но и невероятно эффективен, попробуйте его – и вам обязательно понравится результат.

Если никакие химические средства не помогают избавиться от налета и ржавчины на унитазе, следует применить народный метод. Такой способ в разы дешевле, однако не менее эффективен. К тому же, не вредит здоровью и окружающей среде. Для этого вам понадобится 180 грамм соды и полстакана уксуса. Сода – прекрасное абразивное средство, удаляющее налет, не повреждая эмаль. Уксус – это естественный очиститель с антибактериальными свойствами, отлично растворяющий мочевой камень и другие въедливые загрязнения.

Как почистить унитаз от известкового налета и ржавчины: пошаговая инструкция

Подготовка. Надо вымыть унитаз и слить воду, чтобы он был сухим. Это позволит соде и уксусу лучше взаимодействовать с его поверхностью. Сода. Насыпьте соду в унитаз, равномерно распределяя по всей внутренней поверхности. Для лучшего распределения можно использовать губку или небольшую щетку. Уксус. Осторожно полейте соду уксусом, будьте готовы к большому количеству пены. Сода начнет шипеть и пениться, это явление свидетельствует о начале химической реакции, эффективно чистящей загрязнение. Время действия средства. Оставьте смесь в унитазе на пол часа. Чем дольше сода и уксус будут взаимодействовать с налетом, тем эффективнее будет результат. Если загрязнения очень старые, можно оставить смесь на несколько часов. Финальная чистка. После того как средство отработает, возмите щетку для унитаза и тщательно потрите все поверхности. Обратите особое внимание на места скопления налета под ободком и на внутренней стороне. Затем просто смойте несколько раз – и идеальная чистота сантехники гарантирована.

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