"Получается много": учительница призналась, сколько на самом деле получает за репетиторство

Интересная история, которой поделилась репетитор английского языка Диана (diana.tut.or) в соцсети, вызвала оживленное обсуждение о реалиях заработка преподавателей. По окончании урока ее 9-летний ученик неожиданно спросил, сколько учительница имеет учеников. Мальчик объяснил, что они с мамой подсчитали ее приблизительный доход, и эта сумма показалась им «богатенькой».

Об этом она рассказала в Threads.

«Мы с мамой считали, сколько вы примерно зарабатываете, так получается много так», — заявил ученик.

Порадовавшись, госпожа Диана решила развеять миф о якобы сверхвысоких доходах репетиторов. Она подчеркнула, что простое умножение количества уроков на их стоимость не отражает реальную картину.

Почему «это не так работает»

Репетитор и ее коллеги в комментариях объяснили, что представление о «деньгах лопатой» не соответствует действительности из-за нескольких ключевых факторов. Как отметили комментаторы, репетиторство — это нестабильный заработок. Частые переносы или отмена занятий могут растянуть оплаченный абонемент на два месяца, значительно уменьшая месячный доход.

Физически и психологически невозможно проводить 8-10 эффективных уроков в день, это быстро приводит к профессиональному выгоранию. В стоимость одного часа занятия входит не только сам урок, но и подготовка к нему, проверка домашних заданий, а также оплата программ (Zoom) и обучающих платформ.

В комментариях пользователи с юмором отметили, что «считать чужие деньги — a real-life skill большинства украинцев», формируемое без особого труда. Однако те, кто сам работает репетитором, подтвердили, что непрерывный поток денег — это лишь иллюзия.

