Получите хороший урожай: как выбрать лук-севок, чтобы высадить осенью

Высадка лука на зиму очень популярна среди огородников. Однако сначала нужно понять, что не каждый сорт подходит для этого.

В первую очередь, очень важно, чтобы сорта были морозостойкими и имели правильный размер. Какой лук лучше сажать: большой или мелкий? Опытные огородники утверждают, что следует отдать предпочтение небольшим луковицам – до 1,5 см в диаметре.

Почему лучше высаживать лук осенью

Главными преимуществами высадки лука-севка осенью можно назвать следующие:

почти сразу после схождения снега весной появляются зеленые перья;

лук более устойчив к болезням, изменчивой погоде или вредителям, морозостойкий;

меньше луковиц стрелкуется;

цены на лук ниже, ведь нет такого ажиотажа как весной;

раньше получаете урожай.

Главное правило, о котором следует помнить, заключается в том, что лук высаживают за 3-4 недели до первых морозов. Поэтому в средней полосе Украины этот период наступает в середине октября, а в южных регионах можно подождать в начале ноября.

Как сажать лук-севок осенью: особенности

После того как вы приобрели луковицы, их нужно разложить на солнце в 1-2 слоя и подсушить. Обязательно осмотрите каждую луковицу, удаляя поврежденные или гнилые.

Посадочный материал также следует откалибровать, оставив только имеющие диаметр до 1,5 см. Не забудьте обеззаразить фунгицидами (подойдут Фитоспорин, Максим или перманганат калия). Материал замачивают в растворе на 30–120 минут. Раствор производят согласно инструкции.

Выберите ровную, сухую и открытую грядку, где не будет застаиваться влага. Здесь очень важно помнить о схеме высадки: между луковицами делайте промежутки 7-9 см, а между рядами пропускайте до 15 см, бороздки должны иметь глубину до 5 см.

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