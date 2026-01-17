Польза и вред алоэ для здоровья человека: ученые рассказали интересные свойства растения

Алоэ / © Pixabay

Алоэ вера считается универсальным растением с выраженными лечебными и восстанавливающими свойствами, однако его применение имеет ряд важных ограничений.

Об этом пишет издание Gazeta.ua.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения и рекомендации врачей, которые отмечают, что алоэ содержит десятки биологически активных компонентов и широко используется как в медицине, так и в косметологии.

По информации ВОЗ, алоэ вера относится к наиболее биологически активным растениям в мире — в его составе обнаружено около 75 полезных веществ, среди которых витамины, аминокислоты, ферменты, минералы и полисахариды. Именно благодаря такому составу растение часто называют «зеленой аптекой».

Сок алоэ обладает противовоспалительными, антисептическими и заживляющими свойствами. Его традиционно применяют для обработки ран, ожогов, укусов насекомых, а также при кожных высыпаниях и раздражениях. Дерматологи отмечают, что алоэ может быть полезным в комплексном лечении псориаза, дерматитов и для ускорения регенерации кожи.

Кроме наружного применения, алоэ используется для поддержания работы пищеварительной системы. Растение способствует уменьшению воспалительных процессов в желудке и двенадцатиперстной кишке, стимулирует перистальтику кишечника и помогает снизить риск запоров. Это объясняется наличием антрахинонов, которые активизируют обменные процессы.

Экстракт алоэ также положительно влияет на работу печени — он стимулирует выработку желчи и может применяться как вспомогательное средство при отдельных заболеваниях гепатобилиарной системы. Кроме этого, растение способно усиливать аппетит, поскольку активизирует секрецию желудочного сока.

Медики отмечают, что регулярное, но умеренное использование алоэ может способствовать нормализации уровня сахара и холестерина в крови, поддерживая жировой и углеводный обмен. Именно поэтому алоэ иногда рекомендуют как дополнительное средство в профилактике метаболических нарушений.

В косметологии алоэ вера является незаменимым компонентом кремов, гелей и масок для лица и тела. Активные вещества растения способны проникать в глубокие слои кожи, интенсивно увлажняя ее, уменьшая покраснения и раздражения, а также способствуя восстановлению после агрессивного воздействия внешних факторов.

В то же время врачи отмечают, что алоэ имеет ряд противопоказаний. Использование препаратов и экстрактов на его основе не рекомендовано людям с индивидуальной непереносимостью или аллергическими реакциями, а также при наличии тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Противопоказаниями также являются хроническая диарея, воспалительные заболевания почек, гепатит, цирроз печени, холецистит и период менструации. Отдельно специалисты предостерегают от употребления алоэ вера во время беременности и грудного вскармливания из-за риска нежелательных реакций.

Эксперты подчеркивают, что комнатные растения в целом положительно влияют на микроклимат помещений, очищают воздух и создают комфортную среду. В то же время некоторым из них приписывают и психологическое воздействие.

В частности, популярное комнатное растение сансевиерия, известное как «тещин язык», по народным представлениям способствует развитию гибкого мышления и изобретательности, что, как считается, может положительно влиять на профессиональное развитие и способность принимать нестандартные решения.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи рассказывали о пользе алоэ для молодости и здоровья кожи.