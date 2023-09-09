Польза от пищевой пленки во время путешествий: эксперт дала ценные советы туристам

Лайф-хаком поделилась эксперт по ювелирным украшениям, которые легко повредить или потерять во время путешествий.

Кусок пищевой пленки поможет облегчить распаковку багажа по прибытии в пункт назначения, в том числе с ее помощью можно защитить от повреждения и запутывания свои украшения.

Таким лайф-хаком поделилась эксперт по ювелирным украшениям Сара Роулендс в комментарии британскому изданию The Mirror.

"Возьмите большой кусок пищевой пленки и разложите свои украшения на одной половине пленки на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Затем сложите вторую половину пищевой пленки так, чтобы украшения были закреплены в пленке. Наконец, аккуратно сверните пищевую пленку с вашими украшениями внутри, чтобы она была компактной и чтобы ее можно было упаковать в небольшую коробку или мешочек», – советует она.

Эксперт из украшений также посоветовала, чем воспользоваться в случае отсутствия пищевой пленки: цепочки и браслеты можно нанизать на соломинку для питья, а для цепочек и ожерелье использовать небольшие пластиковые пакеты с застежкой zip-lock.

"Великолепный трюк – использовать небольшие полиэтиленовые пакеты и положить цепочки на 90 процентов внутрь, но оставить концы свисать. Запечатывайте пакет, как обычно, и это предотвратит запутывание ожерелья, цепочек или браслетов", – добавила она.

Кроме того, пищевую пленку можно использовать для обертывания чемодана или сумки перед сдачей в багаж. Таким образом они будут защищены от повреждений и нежелательных проникновений.

Напомним, ранее медсестра раскрыла полезный лайфгак, как избежать неприятных болей в ушах во время взлета и приземления самолета.

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