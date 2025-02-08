Польза теплой воды с лимоном – миф или правда: диетологи ответили, действительно ли стоит пить этот напиток

В TikTok можно найти множество видео, где пользователи и даже диетологи утверждают, что выпитая натощак теплая вода с лимоном помогает сжигать калории, уменьшает накопление токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и оказывает положительное воздействие на кожу. И это далеко не все ее якобы чудодейственные свойства. Американские ученые решили подробнее исследовать этот вопрос и в публикации New York Times объяснили, действительно ли этот напиток приносит пользу. Их выводы могут вас удивить.

Диетологи считают, что основная польза популярного напитка из TikTok – это увлажнение организма после сна. Однако такого же эффекта можно добиться, просто выпив обычную воду натощак. Теплая вода с лимоном может немного улучшать пищеварение, но научных подтверждений этому пока нет. Лимон действительно содержит много витамина C, который важен для иммунитета, но его ежедневное употребление в жидком виде не делает защитные функции организма более сильными.

А теперь о главном мифе – действительно ли теплая вода с лимоном способствует похудению

Американские ученые объясняют: если заменить этим напитком другие калорийные жидкости, это действительно может помочь снизить вес. Однако никаких научных доказательств того, что сама вода с лимоном оказывает непосредственное влияние на обмен веществ или сжигание жира, нет. Поэтому эксперты пришли к выводу, что этот напиток – не более чем обычная вода, помогающая поддерживать гидратацию организма. Он не оказывает вредного влияния, но и волшебных свойств в нем тоже нет.

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