Пользователей WhatsApp предупредили об ошибке, которая может навсегда удалить чат

Пользователь WhatsApp обратилась к другим с предупреждением о проблеме, которая может привести к потере важных сообщений. Она рассказала, что после обновления смартфона ее чаты, включая сообщения от покойного отца, бесследно исчезли.

Об этом рассказывает "Фокус".

"Я публикую это, чтобы уберечь кого-то еще от этой проблемы", — написала 35-летняя женщина на Reddit.

Чтобы избежать такой ситуации, специалисты рекомендуют заранее активировать резервное копирование или использовать функцию переноса чатов.

Резервные копии WhatsApp хранятся в Google Drive (для Android) или iCloud (для iPhone). По словам пострадавшей пользовательницы, она создала резервную копию через свою аккаунт Google, которая обычно обновляется автоматически. Однако после переустановки приложения на новом телефоне она увидела сообщение о "проблеме с резервным копированием".

"Я посмотрела в хранилище — там было 10 ГБ данных. Чтобы восстановить их, я удалила WhatsApp и скачала снова, но после входа система показала, что никаких данных для восстановления нет. Когда я проверила Google Диск, все файлы исчезли", — пояснила она.

Чтобы не потерять важные сообщения, пользователям рекомендуют проверить активность резервного копирования в настройках WhatsApp. Также следует воспользоваться функцией "передачи чатов", позволяющей переносить историю сообщений между устройствами без использования облачного хранилища.