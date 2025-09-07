- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 429
- Время на прочтение
- 2 мин
Помады, которых лучше избегать после 50: оттенки, визуально подчеркивающие морщины и делающие лицо старше
Правильно подобранная помада может буквально превратить лицо: придать ему свежесть, подчеркнуть здоровое сияние кожи и сделать губы визуально более объемными и ухоженными.
Впрочем, после 50 лет выбор оттенка требует особой внимательности — некоторые цвета способны не украсить, а наоборот, добавить возраст и подчеркнуть недостатки.
По словам визажистов, существуют оттенки помады, которые после 50 лет лучше обходить стороной и вот почему это важно.
Темно-бордовый: уносит свежесть лица
Бордовый выглядит благородно, но глубокий темный оттенок подчеркивает морщинки вокруг губ. С возрастом природный пигмент кожи и губ теряется, особенно темные цвета делают лицо усталым и тусклым.
Что выбрать вместо: теплые и свежие оттенки — розовый, персиковый, терракотовый, арбузный, ягодный или малиновый. Они придают губам мягкость и омолаживают лицо.
Темно-коричневый: придает возраст и сужает губы.
Глубокие коричневые тона поглощают свет, поэтому губы выглядят узкими, а лицо — менее живым. Особо следует избегать почти черных или винных оттенков — они делают выражение строго серьезным и подчеркивают возрастные изменения.
Что выбрать вместо: более светлые, теплые оттенки с атласной или глянцевой текстурой, возвращающие лицо сияние.
Темная слива: подчеркивает сухость и делает зубы желтыми.
Сливовые и фиолетовые помады, особенно матовые, выделяют морщины и сухость губ. Кроме того, они зрительно делают зубы желтыми, особенно если эмаль не идеально белая.
Что выбрать вместо: увлажняющие текстуры с лёгким блеском в мягких оттенках. Для аккуратного контура можно использовать карандаш прозрачный или подбирать цвет максимально близкий к естественному тону губ.
После 50 красота кроется в деталях. Помада может стать вашим союзником или, напротив, испортить весь образ. Выбирайте теплые, живые оттенки с легким блеском — и ваше лицо будет всегда выглядеть свежим и ухоженным.