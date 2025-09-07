Помады, которых лучше избегать после 50: оттенки, визуально подчеркивающие морщины и делающие лицо старше

Каких оттенков помад лучше избегать после 50 / © unsplash.com

Впрочем, после 50 лет выбор оттенка требует особой внимательности — некоторые цвета способны не украсить, а наоборот, добавить возраст и подчеркнуть недостатки.

По словам визажистов, существуют оттенки помады, которые после 50 лет лучше обходить стороной и вот почему это важно.

Темно-бордовый: уносит свежесть лица

Бордовый выглядит благородно, но глубокий темный оттенок подчеркивает морщинки вокруг губ. С возрастом природный пигмент кожи и губ теряется, особенно темные цвета делают лицо усталым и тусклым.

Что выбрать вместо: теплые и свежие оттенки — розовый, персиковый, терракотовый, арбузный, ягодный или малиновый. Они придают губам мягкость и омолаживают лицо.

Темно-коричневый: придает возраст и сужает губы.

Глубокие коричневые тона поглощают свет, поэтому губы выглядят узкими, а лицо — менее живым. Особо следует избегать почти черных или винных оттенков — они делают выражение строго серьезным и подчеркивают возрастные изменения.

Что выбрать вместо: более светлые, теплые оттенки с атласной или глянцевой текстурой, возвращающие лицо сияние.

Темная слива: подчеркивает сухость и делает зубы желтыми.

Сливовые и фиолетовые помады, особенно матовые, выделяют морщины и сухость губ. Кроме того, они зрительно делают зубы желтыми, особенно если эмаль не идеально белая.

Что выбрать вместо: увлажняющие текстуры с лёгким блеском в мягких оттенках. Для аккуратного контура можно использовать карандаш прозрачный или подбирать цвет максимально близкий к естественному тону губ.

После 50 красота кроется в деталях. Помада может стать вашим союзником или, напротив, испортить весь образ. Выбирайте теплые, живые оттенки с легким блеском — и ваше лицо будет всегда выглядеть свежим и ухоженным.