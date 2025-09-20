Помады сезона: оттенки, задающие тренд осенью 2025 года

Какие оттенки помад модные осенью 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Этот сезон стал временем, когда губная помада превращается в главный акцент образа, а палитры и текстуры позволяют создавать как смелые, так и изящно сдержанные луга.

Самый заметный тренд этой осенью — винные и бордовые оттенки. Глубокое бордо, насыщенное бургунди и бархатный винный цвет снова на пике популярности, придавая образу изысканности и загадочности. Эти оттенки особенно эффектны в сочетании с нейтральным макияжем глаз или классическим smoky eye, подчеркивая элегантность и драматичность.

Не менее актуальны теплые “земляные” тона — коричнево-рыжий и терракотовый спектр. Они идеально подходят для дневного макияжа, гармонично сочетаясь с естественными осенними оттенками гардероба. Такие цвета придают образу естественности, подчеркивают тепло кожи и особенно гармонично смотрятся на загорелой или смуглой коже.

Реклама

Для поклонниц нежного стиля трендом станут приглушены чудесные оттенки с холодным подтоном. Они создают эффект “макияжа без макияжа”, балансируя яркие акценты глаз или аксессуаров. Такие помады идеальны для деловых образов, когда требуется сдержанность, но в то же время важен ухоженный и современный вид.

Красно-оранжевые оттенки тоже не сдают позиций — от классического холодного красного до теплых томатных тонов. Эта палитра возвращает красным помадам статус вневременной классики, которая придает уверенности и делает образ выразительным. Стилисты советуют экспериментировать с финишем: матовые текстуры остаются беспроигрышным выбором для вечера, а сатиновые и легкие кремовые варианты становятся фаворитами дневного макияжа.

Общая тенденция сезона — богатство оттенков и текстур, позволяющее адаптировать помаду под любое настроение и событие. Осень 2025 года призывает не бояться выразительности, но одновременно покидать место для естественности.