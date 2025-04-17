Помидоры будут без фитофторы: чем лучше обработать овощи, чтобы избавиться от болезни

Как избавиться от фитофторы на помидорах

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Фитофтора возникает там, где есть теплая влажная среда. Ее возбудители могут жить в течение длительного времени в виде спор или мицелия в зараженной почве. И при благоприятных условиях — высокой влажности и перепадах температуры, фитофтора очень быстро распространяется. И от нее бывает достаточно сложно избавиться даже опытным садоводам. Однако есть несколько средств, которые помогут быстро избавиться от фитофтороза на помидорах, баклажанах и картофеле.

Чем окропить грядку с помидорами, чтобы не было фитофторы

Если помидоры поражены фитофторозом, на плодах и стеблях будут коричневые пятна, а листья будут закручиваться и сохнуть.

Если вы заметили болезнь на овощной культуре, пораженные растения нужно сразу удалять и уничтожать. Иначе болезнь может заразить здоровые кусты. После этого грядку нужно немедленно обработать средством, содержащим медь.

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Лучшей для обработки томатов от фитофтороза считается бордосская жидкость. Это такой раствор, который содержит медный купорос и известь. Чтобы его приготовить, надо взять 2 литра горячей воды, но не кипятка, и растворить 100 граммов извести. Также отдельно развести в таком же количестве горячей воды порошок медного купороса. Затем эти две жидкости нужно смешать в эмалированном ведре и довести до 5 литрового объема, добавив необходимое количество воды. Смесь надо готовить в перчатках и избегать попадания на кожу и в глаза.

Приготовленной бордосской смесью необходимо обрызгать участок с помидорами трижды с интервалом в 10 дней. Плоды можно употреблять только на 15 день после последней обработки.

Какие народные методы борьбы с фитофторозом

Дрожжи. Дрожжевой раствор помогает избавиться от фитофтороза, если обработать им грядку на начальном этапе заболевания растений. Надо развести сто граммов сырых дрожжей в 10 литрах воды и опрыскать раствором томаты.

Соль. Солевой раствор также поможет справиться с проблемой фитофторов. Для приготовления средства нужно развести стакан соли в ведре воды и обработать зеленые плоды помидоров. Такую процедуру нужно делать раз в месяц.

Раствор навоза. Это средство подойдет не только для обработки помидоров от фитофторы, им можно опрыскивать баклажаны и картофель. Полкило гноя нужно развести в ведре воды и полученным раствором опрыскать овощные культуры.