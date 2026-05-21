Помидоры.

Помидоры, посаженные слишком близко друг к другу, более подвержены болезням и дают меньше плодов. Растения также не переносят чрезмерную влажность, которая часто является результатом неправильной густоты растений. Важно соблюдать несколько основных правил, чтобы обеспечить здоровые растения и обильный урожай.

Помидоры очень чувствительны к холоду, поэтому не стоит спешить с высадкой их в открытый садить грунт. Лучшее время — вторая половина мая, когда пройдет угроза заморозков, а ночная температура станет более стабильной.

Помидоры лучше растут в теплых, солнечных местах, защищенных от ветра. Чем больше солнца получают растения, тем лучше цветут и быстрее созревают плоды.

Выращивание томатов требует плодородной, хорошо дренированной почвы с нейтральным или слабокислым pH. Растения плохо переносят тяжелую глинистую почву. Опытные садоводы удобряют землю навозом или компостом, что улучшает структуру и обеспечивает необходимыми питательными веществами.

На каком расстоянии сажать помидоры

Правильное расстояние между помидорами оказывает существенное влияние на здоровье растений, а также на размер и качество урожая. Большое расстояние препятствует эффективному использованию пространства в саду или на участке, а чрезмерная посадка создает более серьезные проблемы. Как можно избежать этих проблем?

Помидоры следует сажать в грунт через каждые 40-60 см в строке. Расстояние между рядами должно быть 60-80 см. Для карликовых сортов расстояние можно снизить на 10-15 см.

Растущие слишком близко друг к другу кусты медленнее высыхают после дождя и полива. Это способствует развитию грибковых заболеваний, особенно фитофтора, который опасен для помидоров.

Плотные скопления кустов создают условия для конкуренции за корневое пространство, воду и питательные вещества. В свою очередь это негативно влияет на производство плодов. Их становится меньше и размеры не впечатляют.

