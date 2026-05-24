Помидоры

Сочные, большие и сладкие помидоры — мечта каждого огородника. Впрочем, даже хорошая рассада не гарантирует щедрого урожая, если допустить ошибки при посадке и уходе. Именно поэтому опытные садоводы имеют свои проверенные уловки, которые помогают кустам расти сильными и обильно плодоносить.

О простых и действенных правилах выращивания помидоров поделился британский эксперт Монти Дон.

Монти Дон использует такой метод посадки: он закапывает рассаду очень глубоко, вплоть до самого низкого листа. Заглубленный в землю стебель испускает дополнительные корни. Именно они обеспечат растению хорошую стойкость и лучшее питание.

По словам эксперта, главная работа начинается, когда куст активно растет. В это время в пазухах между листьями и главным стеблем начинают появляться дополнительные побеги — боковые пасынки. Именно их нужно удалять. Хотя эти пасынки тоже могут формироваться плоды, но они прежде всего воруют энергию у растения, делают куст слишком заросшим, хаотичным. Это существенно уменьшает общий урожай.

Как и когда пасынковать помидоры

Эксперт советует огородникам проверять помидоры утром, чтобы обрывать боковые побеги, как только они появятся.

«Утром растение налито соком. В это время пасынки очень хрупкие. Их можно легко и безопасно отломить пальцами. Вечером побеги становятся вялыми и гибкими. Если попытаться оторвать их к концу дня, то можно сильно разорвать кожуру на главном стебле, открыв путь инфекциям. Вечером их придется осторожно срезать только ножом», — объясняет Монти Дон.

