Помидоры дадут вдвое больше плодов — сделайте с кустами одну простую, но действенную процедуру
Один правильный шаг при высадке помидоров и своевременное пасынкование могут существенно увеличить урожай.
Сочные, большие и сладкие помидоры — мечта каждого огородника. Впрочем, даже хорошая рассада не гарантирует щедрого урожая, если допустить ошибки при посадке и уходе. Именно поэтому опытные садоводы имеют свои проверенные уловки, которые помогают кустам расти сильными и обильно плодоносить.
О простых и действенных правилах выращивания помидоров поделился британский эксперт Монти Дон.
Май — идеальный месяц для высадки помидор в открытый грунт. Садовый эксперт Монти Дон раскрыл свои фирменные секреты, гарантирующие хороший урожай помидоров.
Монти Дон использует такой метод посадки: он закапывает рассаду очень глубоко, вплоть до самого низкого листа. Заглубленный в землю стебель испускает дополнительные корни. Именно они обеспечат растению хорошую стойкость и лучшее питание.
По словам эксперта, главная работа начинается, когда куст активно растет. В это время в пазухах между листьями и главным стеблем начинают появляться дополнительные побеги — боковые пасынки. Именно их нужно удалять. Хотя эти пасынки тоже могут формироваться плоды, но они прежде всего воруют энергию у растения, делают куст слишком заросшим, хаотичным. Это существенно уменьшает общий урожай.
Как и когда пасынковать помидоры
Эксперт советует огородникам проверять помидоры утром, чтобы обрывать боковые побеги, как только они появятся.
«Утром растение налито соком. В это время пасынки очень хрупкие. Их можно легко и безопасно отломить пальцами. Вечером побеги становятся вялыми и гибкими. Если попытаться оторвать их к концу дня, то можно сильно разорвать кожуру на главном стебле, открыв путь инфекциям. Вечером их придется осторожно срезать только ножом», — объясняет Монти Дон.
Напомним, мы писали о том, какое расстояние нужно оставлять между кустами, чтобы помидоры были большими и сочными.