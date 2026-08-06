Помидоры "горят" из-за жары: чем подкормить кусты в августе, чтобы спасти урожай

Как подкормить помидоры в августе

Реклама

Август часто становится настоящим испытанием для томатов. Продолжительная жара, пересыхание почвы и резкие перепады температуры истощают растения, из-за чего листья начинают скручиваться, цветки опадают, а плоды медленнее наливаются или даже получают солнечные ожоги.

В этот период важно не переусердствовать с удобрениями. Сейчас растениям нужны совсем другие элементы для завершения плодоношения. Какие — рассказываем в материале ТСН.ua.

Реклама

Почему томаты страдают от жары

Когда температура воздуха в течение нескольких дней подряд превышает +30-35 °С, корневая система хуже усваивает питательные вещества. Растение тратит большинство сил на борьбу со стрессом, поэтому завязи могут осыпаться, а уже сложившиеся плоды — развиваться медленнее.

Реклама

Кроме того, в жару влага быстро испаряется из почвы, что затрудняет поступление калия, кальция и магния. Именно недостаток этих элементов зачастую становится причиной ухудшения качества урожая.

Калий — главная подкормка августа

В конце лета томаты больше нуждаются в калии. Он помогает плодам быстрее наливаться, улучшает их вкус, способствует накоплению сахаров и повышает устойчивость растений к высоким температурам.

Для подкормки можно использовать:

сульфат калия;

монофосфат калия;

комплексные удобрения для томатов с повышенным содержанием калия.

Подливать их желательно только по хорошо увлажненной почве, в утренние или вечерние часы, когда солнце уже не так активно.

Реклама

Не забывайте о кальции

Во время жары многие огородники сталкиваются с вершинной гнилью плодов. Чаще проблема возникает не из-за отсутствия кальция в почве, а из-за того, что растение не может его полноценно усвоить.

В такой ситуации помогут внекорневые обработки кальциевыми удобрениями. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурный день во избежание ожогов листьев.

Зола — простая натуральная подкормка

Если вы предпочитаете народные средства, можно использовать древесный пепел. Он содержит калий, кальций и ряд микроэлементов.

Для приготовления настоя стакан просеянной золы заливают 10 литрами воды, оставляют настаиваться в течение суток, после чего поливают растения под корень.

Реклама

В то же время следует помнить, что золу не рекомендуют сочетать с азотными удобрениями, поскольку это снижает эффективность подкормки.

Азот в августе — только при необходимости

Если кусты здоровы и активно плодоносят, азотные удобрения в конце лета лучше ограничить. Их избыток стимулирует рост побегов и листьев, в то время как созревание плодов может замедлиться. Азот целесообразно применять только тогда, когда растение явно отстает в развитии, имеет мелкие светло-зеленые листья или демонстрирует признаки дефицита питания.

Подкормка не поможет без правильного полива

Даже самые лучшие удобрения не дадут желаемого результата, если земля постоянно пересыхает. В августовскую жару томаты лучше поливать реже, но обильно, чтобы влага проникала на глубину расположения корней.

Уменьшить испарение поможет слой мульчи из скошенной травы, соломы или компоста. Он защищает корневую систему от перегрева, дольше удерживает влагу и создает более комфортные условия для растений.

Сочетание регулярного полива, мульчирования и калийных подкормок позволяет томатам легче переносить жару и продолжать формировать здоровые и вкусные плоды даже в самые жаркие дни августа.

Новости партнеров