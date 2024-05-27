Помидоры и перцы порадуют хорошим урожаем, если их подкормить обычным пшеном

Каждый огородник знает, что для того чтобы получить хороший урожай, растение нужно подкармливать и не один раз. Для тех, кто не хочет использовать минеральные удобрения можно всегда найти замену и подпитать культуры органикой. Тем более, что есть много органических домашних подкормок, на которые овощи хорошо отзываются, хорошо растут и плодоносят. Чем только не подкармливают растения — золой, йодом, банановыми шкурками, настоем крапивы и т.д.

Но мало кто слышал о подкормке помидоров и перца пшеном. То есть, как удобрение можно использовать обычное пшено.

Польза пшена для подкормки перца и помидоров

Пшено содержит много азотистых соединений, которые, как известно, жизненно необходимы для нормального роста и развития растений, особенно для наращивания зеленой массы.

Пшено – отличный источник витаминов группы B. Эти витамины необходимы для укрепления иммунитета растения и борьбы с грибковыми заболеваниями, для активного развития корневой системы и наращивания зеленой массы. Что очень важно, эти витамины необходимы для формирования завязи и набора веса плодов.

А еще в пшене много таких микроэлементов, как калий, магний, фосфор, кальций, цинк и т.д.

Преимущества подкормки овощей пшеном кроме его богатого содержания еще и в том, что все полезные вещества хорошо усваиваются овощными культурами из пшена. Самое главное преимущество такой подкормки – это отсутствие «передозировки» у растений.

Как приготовить удобрение из пшена и подкармливать перец и помидоры.

Как приготовить подкормку из пшена.

На один килограмм пшена требуется пять литров теплой воды. Лучше не использовать горячую воду, из-за высокой температуры может разрушиться часть полезных элементов.

Заливаем пшено водой и ставим настой в теплое, темное место на 5 суток.

После разбавляем настой 5 литрами теплой воды и поливаем растения.

Под каждый кустик достаточно внести по 1 литру такой подкормки.

Как подкармливать пшеном

Первый раз подкормить пшеном можно через пару дней после высадки рассады в грунт. Замечено, что рассада лучше приживается и уходит в рост.

Во второй раз настой из пшена используют в период цветения.

Третья подкормка пшеном производится через две недели, на момент завязывания плодов.

Такая подкормка не только обеспечит крепкий иммунитет саженцев, плоды сделает большими и сладкими, но и улучшит состав почвы — земля становится более рыхлой и плодовитой.

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