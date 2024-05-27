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Помидоры и перцы порадуют хорошим урожаем, если их подкормить обычным пшеном

Помидоры и перцы порадуют хорошим урожаем, если их подкормить обычным пшеном

Как подкармливать растения пшеном

Как использовать пшено на огороде

Каждый огородник знает, что для того чтобы получить хороший урожай, растение нужно подкармливать и не один раз. Для тех, кто не хочет использовать минеральные удобрения можно всегда найти замену и подпитать культуры органикой. Тем более, что есть много органических домашних подкормок, на которые овощи хорошо отзываются, хорошо растут и плодоносят. Чем только не подкармливают растения — золой, йодом, банановыми шкурками, настоем крапивы и т.д.

Но мало кто слышал о подкормке помидоров и перца пшеном. То есть, как удобрение можно использовать обычное пшено.

Польза пшена для подкормки перца и помидоров

  • Пшено содержит много азотистых соединений, которые, как известно, жизненно необходимы для нормального роста и развития растений, особенно для наращивания зеленой массы.
  • Пшено – отличный источник витаминов группы B. Эти витамины необходимы для укрепления иммунитета растения и борьбы с грибковыми заболеваниями, для активного развития корневой системы и наращивания зеленой массы. Что очень важно, эти витамины необходимы для формирования завязи и набора веса плодов.
  • А еще в пшене много таких микроэлементов, как калий, магний, фосфор, кальций, цинк и т.д.

Преимущества подкормки овощей пшеном кроме его богатого содержания еще и в том, что все полезные вещества хорошо усваиваются овощными культурами из пшена. Самое главное преимущество такой подкормки – это отсутствие «передозировки» у растений.

Как приготовить удобрение из пшена и подкармливать перец и помидоры.

Как приготовить подкормку из пшена.

  • На один килограмм пшена требуется пять литров теплой воды. Лучше не использовать горячую воду, из-за высокой температуры может разрушиться часть полезных элементов.
  • Заливаем пшено водой и ставим настой в теплое, темное место на 5 суток.
  • После разбавляем настой 5 литрами теплой воды и поливаем растения.
  • Под каждый кустик достаточно внести по 1 литру такой подкормки.

Как подкармливать пшеном

  • Первый раз подкормить пшеном можно через пару дней после высадки рассады в грунт. Замечено, что рассада лучше приживается и уходит в рост.
  • Во второй раз настой из пшена используют в период цветения.
  • Третья подкормка пшеном производится через две недели, на момент завязывания плодов.

Такая подкормка не только обеспечит крепкий иммунитет саженцев, плоды сделает большими и сладкими, но и улучшит состав почвы — земля становится более рыхлой и плодовитой.

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