Помидор. / © unsplash.com

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Помидоры могут начать портиться еще до полного созревания. На плодах возникают черные пятна, они равномерно загнивают и стают непригодными для употребления. Чаще всего причина кроется не в болезнях или вредителях, а в недостатке одного важного элемента, без которого растение не способно правильно формировать плоды.

Как предотвратить верхушечную гниль томатов, сообщает ресурс Deccoria.pl.

Верхушечная гниль томатов является распространенной проблемой. Ее причина заключается в неспособности растения усваивать достаточное количество кальция для созревания плода. Она начинается с небольшой светло-коричневой водянистой пятнышки, которая со временем темнеет и приобретает кожистую текстуру. Плод созревает быстрее обычного, но внутри гниет и становится непригодным для употребления.

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Причиной этой проблемы является локальный дефицит кальция в ткани плода во время его роста. Кальций движется в растении только в одном направлении — от корней до листьев и плода, вместе с потоком воды в сосудах. Если помидор не поглощает достаточно воды в определенный момент во время созревания, то вначале кальция не хватает на кончике молодого плода, на стороне, противоположной плодоножке — участку, самом удаленном от источника снабжения.

Важно, что во многих случаях почва содержит достаточное количество кальция. Проблема состоит в его транспортировке. К распространенным причинам сухой гнили относятся колебания влажности (засуха после обильного полива или дождя), повреждение корней вследствие прополки, избыток азота, чрезмерно кислая или щелочная почва, и жаркая погода, во время которой вода, насыщенная кальцием, стекает преимущественно к листьям, а не к плодам.

Домашнее кальциевое удобрение

Скорлупа яиц состоит примерно на 95% из карбоната кальция — того же вещества, которое содержится в меле и удобрениях, которые используются в сельском хозяйстве. Она также содержит следы магния, калия и фосфора.

Измельченная на большие куски, скорлупа очень медленно разлагается в почве — помидоры будут едва использовать ее за один сезон. Поэтому следует ее измельчить — чем мельче пыль, тем больше площадь поверхности контакта с почвой и тем быстрее почвенные микробы будут высвобождать кальций.

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Яичная скорлупа

Чтобы приготовить удобрение, соберите яичную скорлупу. Промывайте ее, чтобы удалить белки, выложить на противень и сушить в духовке при температуре 100°C в течение 10-15 минут — она потеряет запах. Затем измельчите ее в кофемолке до образования мелкого порошка консистенции муки.

Смешайте эту смесь с горстью верхнего слоя почвы в посадочной яме или рассыпьте ее вокруг корней старых растений и осторожно сгребите.

Яичная скорлупа и уксус

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Если первые пятна уже появились в помидорах, то растению нужен водорастворимый кальций. Для этого насыпьте 1 столовую ложку молотой высушенной скорлупы в банку и залейте 100 мл 10% спиртового уксуса. Раствор начнет шипеть, что свидетельствует о том, что происходит реакция.

Поставьте банку открытым (газ должен свободно выходить) в теплое, темное место на 7-10 дней, пока не перестанут появляться пузырьки, а жидкость не станет прозрачной. Процедить готовый концентрат через сито или марлю, чтобы отделить нерастворенные остатки.

Этот концентрат высококонцентрирован. Перед использованием разведите его в воде в 1-2 мл концентрата на 1 литр воды. Полейте раствором почву вокруг корневой зоны помидоров или используйте ее как внекорневое опрыскивание, желательно утром или вечером, когда солнечный свет не попадает непосредственно на листья. Повторяйте обработку каждые 10-14 дней начиная с момента появления первых цветов на помидорах.

Напомним, мы писали о том, как бороться с фитофторой на помидорах народными средствами.

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