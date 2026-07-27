Помидоры не краснеют: вот настоящая причина, о которой молчат многие огородники

Почему помидоры не краснеют / © pexels.com

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Такая проблема знакома многим дачникам, особенно в конце лета. На самом деле причин, почему помидоры не краснеют, может быть несколько от жары до неправильного ухода. Хорошая новость состоит в том, что большинство из них легко устранены, пишут в Southern Living.

Почему помидоры остаются зелеными

При созревании томаты постепенно разрушают зеленый пигмент хлорофилл и начинают накапливать ликопин и каротиноиды, которые придают плодам красный, оранжевый или желтый цвет. Если этот естественный процесс нарушается, плоды остаются зелеными.

Чаще проблема связана не с болезнями, а с условиями выращивания.

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Слишком высокая температура

Многие думают, что чем жарче лето, тем быстрее поспеют помидоры. В действительности все наоборот.

Если температура воздуха в течение длительного времени превышает 30-32 ° C, растение почти прекращает выработку ликопина. Из-за этого плоды могут увеличиваться в размерах, но так и не приобретать характерный красный цвет.

Когда жара спадает, процесс созревания обычно возобновляется.

Слишком много листьев вокруг плодов

Густая зеленая масса также может задерживать созревание. Если помидоры полностью скрыты под листвой, они получают меньше света и хуже проветриваются.

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Опытные огородники рекомендуют постепенно удалять нижние старые листья и те, которые затеняют гроздья. Делать это нужно осторожно, чтобы не расслабить растение.

Избыток азотных удобрений

Еще одна распространенная причина — чрезмерное внесение азота.

Если растение получает слишком много азотных удобрений, оно направляет все силы на наращивание листьев и побегов, а не на созревание плодов. В результате куст выглядит мощным, но томаты остаются зелеными гораздо длиннее.

Во время плодоношения лучше отдавать предпочтение удобрениям с калием и фосфором.

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Особенности сорта

Не все томаты должны становиться алыми.

Есть сорта, плоды которых после созревания остаются:

желтыми;

оранжевыми;

розовыми;

темно-фиолетовыми;

зелеными с желтоватым оттенком.

Поэтому, прежде чем волноваться, стоит вспомнить, какой именно сорт вы посадили.

Плоды еще просто не созрели

Некоторые крупноплодные или позднеспелые сорта требуют больше времени для созревания.

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Если помидоры добились нужного размера, но еще остаются зелеными, иногда достаточно просто немного подождать. Особенно это актуально в конце лета, когда ночи становятся прохладнее.

Как ускорить созревание помидоров

Если вы хотите побыстрее получить спелый урожай, воспользуйтесь простыми советами:

прекратите подкормку азотными удобрениями;

используйте калийные подкормки;

постепенно удалите лишние листья у плодов;

поливайте равномерно, не допуская резких перепадов влажности;

в период сильного зноя обеспечьте легкое притенение теплицы или проветривание;

в конце сезона прищипните верхушки кустов, чтобы растение направило питательные вещества на созревание плодов.

Можно ли срывать зеленые помидоры

Если приближается похолодание или существует риск заморозков, зеленые плоды можно собрать раньше времени.

Большинство томатов прекрасно созревают в помещении при комнатной температуре. Для ускорения процесса их можно уложить рядом со спелым яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен — природный газ, который стимулирует созревание овощей и фруктов.

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FAQ

Почему помидоры не краснеют даже в жару?

При температуре выше 30-32 ° C растение почти перестает производить ликопин — пигмент, отвечающий за красный цвет плодов. Поэтому томаты могут оставаться зелеными до тех пор, пока жара не спадет.

Как ускорить созревание зеленых помидоров?

Чтобы томаты покраснели быстрее, сократите азотные подкормки, внесите калийные удобрения, удалите лишние листья, обеспечьте равномерный полив, а сорванные зеленые плоды оставьте созревать рядом с яблоком или бананом, выделяющим этилен.

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