Помидоры вырастут мясистыми и сахарными: чем подкормить, какие удобрения лучше

После посадки в открытую почву помидоры обязательно нужно подкармливать, тогда вырастут крупные, мясистые и сладкие плоды.

Рассказываем, какое удобрение лучше для томатов, чем нужно подкармливать, чтобы помидоры были сладкими и имели правильную форму.

Чем подкормить рассаду помидоров после высадки в открытый грунт

Первую подкормку необходимо производить, как только рассада хорошо укоренится, где-то на десятый день после высадки в открытый грунт. Как только вы заметите, что помидоры начали активно идти в рост, появляются новые листочки, следовательно, растения окрепли, хорошо укоренились, их можно уже удобрять в первый раз.

Выбирать удобрения нужно по потребности растений, это можно определить по внешнему виду. Если рассада имеет тонкие стебли и небольшие листья, значит, ей не хватает азота. Тогда первую подкормку нужно делать азотистыми удобрениями. Это могут быть комплексные удобрения или кальциевая селитра, которую необходимо разводить водой в расчете 10 граммов на 10 литров воды.

Если томаты нуждаются в кальции, то на верхушках растений может появляться гниль. Это свидетельствует о том, что растение имеет избыток калия.

Когда помидоры имеют толстый ствол и крупные листья, то азотные удобрения для них не подходят, нужно брать подкормку с содержанием калия, кальция и фосфора.

Также помидоры подкармливают смесью удобрений, чтобы они были мясистыми и имели правильную форму. Такие удобрения лучше вносить тогда, когда уже есть завязь.

Чем подкормить помидоры, чтобы были сахарными и мясистыми

Такую подкормку нужно делать тогда, когда помидоры начнут наливаться, в сухую ясную погоду. Для приготовления удобрения возьмите воду и прессованные пекарские дрожжи. На пять литров воды нужно 10 граммов дрожжей, полстакана сахара и 50 граммов сенной палочки.

Растворите в воде дрожжи, сахар и сенную палочку, хорошо перемешайте. Жидкость настаивать не надо, сразу сделайте опрыскивание помидоров. Такую подкормку можно повторить через две-три недели. Помидоры вырастут сахарными и мясистыми.

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