Помогает ли яблоко в мешке с картофелем: что нужно знать о популярном трюке

Как сохранить картофель от прорастания / © pexels.com

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Журналисты американского издания Allrecipes решили проверить популярный лайфхак, проанализировали научные данные и обратились к специалисту по физиологии картофеля. Результат домашнего опыта оказался внезапным.

Почему хозяйки кладут яблоко в картофель

Приверженцы этого способа объясняют его действие этиленом — природным растительным гормоном, выделяемым, в частности, яблоками, бананами и помидорами. Он участвует в процессах созревания плодов и может оказывать влияние на физиологические процессы в других растениях.

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Научные исследования показывают, что в определенных условиях этилен способен задерживать прорастание картофеля. В одном из экспериментов исследователи изучали влияние этого газа на клубни, хранившиеся в контролируемых условиях. Результаты показали, что обработка этиленом могла отсрочить появление ростков.

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Однако есть важный нюанс: лабораторные исследования проводят с контролируемой концентрацией газа и при определенной температуре. Обычное яблоко в домашнем мешке не обеспечивает таких же условий. Поэтому нельзя утверждать, что этот народный метод гарантированно поможет сберечь картофель.

Действительно ли яблоко предотвращает прорастание картофеля

Чтобы проверить популярный совет, автор Allrecipes провела эксперимент дома. Она разделила картофель на две группы: одну хранила вместе с яблоком, а другую без него. Обе группы находились в прохладном и темном амбаре.

Результат удивил: картофель, который хранили вместе с яблоком, начал прорастать уже на седьмой день. Во второй группе ростки появились примерно сутки позже.

Этот опыт не доказывает, что яблоки ускоряют прорастание картофеля в любых условиях. На результат могли повлиять сорты клубней, условия хранения и количество этилена, которое выделяло яблоко.

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По словам Састри Джаянти, специалиста по физиологии картофеля из Университета штата Колорадо, эффективность этилена зависит от многих факторов. Даже в промышленных условиях непросто обеспечить стабильный результат.

Следовательно, полагаться только на яблоко не стоит. Оно может влиять на процесс произрастания, но не гарантирует длительного хранения картофеля без ростков.

Как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал

Гораздо важнее создать для клубней соответствующие условия. Именно температура, освещение и вентиляция существенно влияют на то, как долго картофель будет пригодным для использования.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить запасы дольше:

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Выберите прохладное и темное место. Оптимальная температура для длительного хранения картофеля составляет примерно 7–10 °C. Прямой солнечный свет и резкие колебания температуры нежелательны. Обеспечьте вентиляцию. Картошку лучше держать в сетчатых мешках, бумажной или тканевой таре или деревянных ящиках. Герметичная упаковка может способствовать накоплению влаги и порче клубней. Не храните картофель рядом с луком. Для длительного хранения эти овощи лучше размещать отдельно во избежание нежелательного воздействия газов и ухудшения качества продуктов. Не кладите картофель в холодильник без необходимости. При слишком низкой температуре крахмал в клубнях может превращаться в сахара, что влияет на вкус и текстуру. Для длительного хранения лучше подойдет прохладный амбар или погреб с соответствующими условиями. Регулярно проверяйте запасы. Если заметили гнилые или поврежденные клубни, отделите их от остальных. Это поможет уменьшить риск распространения порчи.

Можно ли есть проросший картофель

Появление небольших побегов не всегда означает, что картофель нужно выбрасывать. Если клубень остается твердым, нет зеленых участков и признаков порчи, ростки и места их прикрепления нужно тщательно удалить перед приготовлением.

Однако зеленый, сильно сморщенный, мягкий или горький на вкус картофель лучше не употреблять. Зеленая окраска и прорастание могут сопровождать повышение уровня гликоалкалоидов, в частности соланина, которые в значительном количестве опасны для здоровья. Срезка только ростков не делает сильно испорченный или позеленевший картофель безопасным.

Поэтому лучший способ избежать потерь — правильно организовать хранение еще до появления ростков.

FAQ

Действительно ли яблоко помогает картофелю не прорастать?

Не всегда. Яблоки выделяют этилен, который в определенных условиях может задерживать прорастание картофеля. Однако результат зависит от сорта клубней, концентрации газа и условий хранения. Поэтому этот способ не следует считать надежной заменой правильному хранению.

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал?

Держите картофель в темном прохладном месте с хорошей вентиляцией. Избегайте прямого солнечного света, излишней влаги и резких перепадов температуры. Также регулярно осматривайте запасы и убирайте клубни, которые начали гнить или портиться.

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