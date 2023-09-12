Помогает снизить холестерин: осенью лучшее время, чтобы добавить этот овощ в свой рацион

Что лечит кабачок? Осенью на прилавках магазинов появляются молодые кабачки, которые так и просятся к столу. Этот овощ полон клетчатки, антиоксидантов и других полезных веществ.

В конце лета и начале осени на огородах созревают молодые кабачки. Этот универсальный овощ (хотя на самом деле кабачки это фрукты) очень вкусный и легкий в приготовлении. А еще он содержит немало полезных веществ, которые, по словам диетолога Асмита Батаджа, способны поддерживать различные аспекты нашего здоровья.

Пищевая ценность кабачка

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке нарезанного кабачка содержится примерно 21 калория, 1,5 г белка, менее половины грамма жира, 3,9 г углеводов. А также 1,24 г клетчатки и 3,1 г натурального сахара.

Растет этот овощ и важными витаминами, микроэлементами, растительными антиоксидантами, которые помогают улучшить ваше здоровье.

Кабачки: лечебные свойства

Кабачки: лечебные свойства / Фото: Pexels

Кабачки богаты антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему. В них содержатся витамины А и С, а также большое количество растительных соединений, включая каротиноиды и полифенолы. Все они являются антиоксидантами, которые помогают организму уменьшить воспаление и бороться со свободными радикалами (свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые, если им позволит накапливаться в больших количествах по всему телу, могут привести к любой хронической болезни, о которой только можно подумать, от болезни сердца к раку) Кроме того, каротиноиды связывают с защитой от ультрафиолетовых лучей, помогая естественным образом оградить нашу кожу от солнечных ожогов и рака кожи. В кабачках содержатся важные питательные вещества для здоровья глаз. Когда речь идет о поддержке здоровых глаз и зрения, кабачки также могут быть полезны. Два из каротиноидов, содержащихся в этом продукте, лютеин и зеаксантин, как и витамин А, связаны с улучшением здоровья глаз. Лютеин и зеаксантин фактически накапливаются в сетчатке, помогая предотвратить возрастные заболевания глаз, такие как катаракта и дегенерация желтого пятна. В то время как витамин А также тесно связан с функцией глаз, как ключевой игрок в здоровье сетчатки и общем функционировании глаз. Кабачки способствуют здоровью сердца, уровню холестерина и кровяного давления. Известно, что кабачки также поддерживают здоровье сердца благодаря содержанию клетчатки, калия, магния и витамина К. В них вы найдете пектин, тип растворимой клетчатки, которая связывается с холестерином в желудочно-кишечном тракте, выводя его из организма через отходы, а не впитываясь в кровь. Когда в крови имеется большое количество "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности), существует вероятность того, что это может повлечь за собой образование бляшек в наших венах и артериях, что потенциально приводит к сердечным заболеваниям. Потребление клетчатки также может способствовать нормализации АД, что является ключом к оптимальному здоровью сердца. Между тем, калий и магний являются электролитами, играющими жизненно важную роль в нормальном сердечном ритме. И, наконец, витамин К является неотъемлемой частью здорового свертывания крови, что является еще одним важнейшим аспектом общего здоровья сердца. Кабачик – источник клетчатки для здорового пищеварения и микробиому кишечника. Съев этот вкусный продукт, вы можете улучшить здоровье вашего кишечника. Растворимая клетчатка, содержащаяся в кабачках, полезна для здоровых бактерий, обитающих в слизистой вашего кишечника. Эти бактерии живут в толстом кишечнике в большем сообществе микроорганизмов, известных как микробиом кишечника, и они жизненно важны не только для здоровья пищеварения, но и для общего здоровья. Вы также найдете в кабачках немного нерастворимой клетчатки, которая действует как грубая пища для пищеварительного тракта, поддерживая регулярность стула. Высокое содержание воды в кабачках не только увлажняет, но и способствует пищеварению, улучшая усвоение питательных веществ и предотвращая распространенные проблемы, такие как запоры. Кабачок борется за крепкие кости. Когда дело доходит до здоровой пищи для здоровья костей, молочные продукты – не единственный вариант, к которому мы можем обратиться. Многие овощи и фрукты могут помочь нам сохранить крепкие кости, включая кабачки. В них содержатся магний, марганец и витамин К, все они связаны с поддержанием и ростом крепости костей. Кабачок содержит витамины группы B, фолиевую кислоту и B6. В дополнение ко всем вышеперечисленным питательным веществам, содержащимся в кабачках, вы также найдете витамины группы В, фолиевую кислоту и витамин В6. Фолиевая кислота является особенно важным микронутриентом для беременных женщин, поскольку она имеет решающее значение для формирования нервной трубки у плода, а также для формирования здоровой крови и клеток на протяжении всей жизни. В то время как витамин B6 помогает предотвратить анемию, поддерживать здоровье нервной системы и даже может помочь укрепить здоровье мозга.

Сырой или нет: польза кабачка и как его готовить

Хотя, по словам врача Батаджа, приготовление кабачков помогает усилить его естественный утонченный вкус, на самом деле этот продукт можно употреблять в сыром виде. Многие люди сегодня даже готовят из кабачков спагетти как здоровую альтернативу мучным изделиям. Это помогает контролировать уровень сахара в крови.

Кабачок станет отличным дополнением к блюдам с макаронами, например, лазаньи. Также его можно добавлять в соусы или салаты. В последнем случае можно жарить продукт или просто использовать сырое. Не очищайте кабачки от кожуры, ведь именно в ней содержится самое большое количество полезных веществ.

Кабачки можно замариновать в оливковом масле с измельченным чесноком, солью и перцем. После чего обжарить на сковороде до золотистой корочки. Существует много способов приготовления кабачков. Какой бы вы ни выбрали, можете быть уверенными, что добавите витамин в свой осенний рацион.

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