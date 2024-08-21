Помогут в жару даже без кондиционера: какие растения охлаждают воздух

Жара вернулась в Украину, поэтому украинцы ищут способы, как охладить квартиру без вентиляторов и кондиционеров. Интересно, что с этим могут помочь некоторые растения.

О домашних цветах, способных охлаждать воздух, рассказали немецкие эксперты по недвижимости. Конечно, прямо охлаждать воздух растения не могут, но они выделяют настолько большую часть оросительной воды (около 90%), что влияют на температуру в комнате. То есть они выделяют влагу в особо сухие периоды, чем помогают образовывать освежающий эффект.

Обычно растения, способные охлаждать воздух, отличаются достаточно большими листьями или большим количеством мелких листочков. С их помощью они регулируют свою температуру, отдавая воду в воздух. Фотосинтез растения производят благодаря пигменту листьев, превращая воду и углекислый газ в кислород с помощью солнечного света. В то же время они получают энергию, которая необходима им для роста.

В 2018 году NASA провели исследование ECOSTRESS, которое показало, что когда воздух нагревается, растения начинают выделять из листьев дополнительную влагу. Этот процесс называется "транспирацией", и именно благодаря нему цветы могут охладить воздух.

А некоторые растения еще и очищают окружающую среду от токсинов, которые испаряются из краски, лака или мебели. В частности, драконовое дерево или плющ выделяют вещества, которые поглощают воздух трихлорэтилен и формальдегид.

Идеально для охлаждения воздуха в комнате подойдут растения, которые любят тёплые и влажные места. Их терморегуляция работает так: во время поливки они накапливают большое количество влаги, которое затем отдают в воздух во время засушливого периода. Больше всего по этой характеристике подходят суккуленты и пальмы.

Вот какие растения вам нужно держать дома, если нужно охладить воздух:

Фикус эластик – дополнительно этот цветок еще и поглощает формальдегид. Она имеет довольно большие листья, которые дают охлаждающий эффект. Этот фикус произрастает в природе в Индии и Индонезии, любит свет, но не прямые солнечные лучи. Хризалидокарпус или пальма Арека – родиной ее являются тропики Азии. В природе она может достигать 20 м в высоту, но в комнате эта пальма не вырастет слишком высокой. Она требует много тепла и света. А еще не забывайте увлажнять ее листья из пульверизатора. Фикус бенджамина — хотя его листья и небольшие, однако достаточно много, что помогает поддерживать воздух в комнате прохладным и влажным. Это растение произрастает в Юго-Восточной Азии, любит свет и тепло. Летом ее следует поливать дважды в неделю и держать в хорошо освещенном месте. Сансевиерия – растение из рода спаржевых, которое в народе часто называют "тещин язык". В уходе она не капризна, хорошо растет в темных и сухих помещениях. Много удобрений или воды она не нуждается, а потому идеально подходит начинающим. А еще сансевиерия известна своими очистительными свойствами. Аглаонема – растение из семейства армовых, произрастает в тропических регионах Азии. Она отличается блестящими зелеными листьями, которые часто покрыты белыми или серебристыми полосами или пятнами. Из этих листьев во время жары испаряется много влаги, чем обеспечивается эффект охлаждения. Плюс аглаонемы еще и в том, что она не нуждается в особом уходе. Поливать ее следует умеренно, чтобы не залить корни. Она хорошо растет во влажном и теплом помещении, но может привыкнуть и к более сухой среде.

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