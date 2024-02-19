Помогут выглядеть моложе: 15 коротких стрижек для женщин после 70 лет

Шикарные короткие стрижки для женщин после 70 лет могу не только вдохновить новый образ, но и помогут создать более молодой вид.

С возрастом волосы становятся тоньше, начинают сильнее выпадать. Поэтому женщинам после 70 лет стилисты рекомендуют выбирать короткие прически, создающие дополнительный объем и текстуру. Как результат, женщина выглядит значительно моложе.

Текстурированные короткие стрижки способствуют смягчению женских черт. Главным же компонентом любой подобной прически является ее удобство. Перед сменой имиджа обязательно посоветуйтесь с парикмахером, который поможет подобрать правильную стрижку по чертам лица, пропорциям тела и густоте волос. Даже личность женщины и ее образ жизни являются теми аспектами, которые следует учитывать.

А еще советуем просмотреть фотографии из этой подборки шикарных коротких стрижек для женщин после 70 лет, вдохновляющих на создание нового имиджа:

Идеальный зауженный пикси-боб – для 70-летней женщины пикси-боб является идеальной прической, ведь он придает объем, элегантность и легкость. Также можете добавить к стрижке и модную окраску: от техники балаяж в серебристом цвете до пепельно-русого оттенка. @cassondra.rose.lyon / Фото: Instagram Седой пикси для тонких волос — если у вас с возрастом истончались волосы или появились пряди, быстро теряющие объем, стрижка пикси станет идеальным вариантом. Она поможет "замаскировать" зоны редких волос. А благодаря наличию челки создаст безупречное сочетание с остальным стилем. @inspiresalonspafranklin / Фото: Instagram Серебристый боб с длиной до челюсти – аккуратные стрижки для женщин после 70 лет могут быть довольно стильными и непринужденными. И это один из самых лучших примеров. Элегантная стрижка здесь сочетается с использованием тонеров, чтобы создать объем серебристых волос разных оттенков. @thesanfranciscoblonde / Фото: Instagram Короткая стрижка с "перьями" — благодаря такой стрижке женщина в 70-летнем возрасте будет буквально выглядеть на 10 лет младше. Многослойность придает объем. Более того, такую прическу достаточно просто вкладывать каждый день даже без наличия дополнительных средств. @thebeautydistrictnaples / Фото: Instagram Короткая стрижка с подчеркнутым челкой — хотите, чтобы седина выглядела еще более естественным и не придавала возрасту? Тогда ее следует принять и улучшить с помощью стилизации. Если направить более светлые пряди спереди, там где челка, стрижка будет привлекать внимание к лицу. @lady00goodman / Фото: Instagram Многослойный седой пикси-боб – это одна из самых лучших причесок для тех женщин, которые стремятся сохранить стильную, но простую стрижку. Можете попытаться вложить длинную челку в сторону, чтобы придать образу немного индивидуальности. Этот стиль одинаково хорош и на полностью седых волосах, и в том случае, если еще остались темные пряди. Фото: Instagram Короткая прическа с оттенком блонд для женщин после 70-ти – если вы хотите скрыть седину, лучше всего это сделать с помощью оттенка блонд. Его стилисты рекомендуют совмещать с текстурированной, многослойной прической. Фото: Instagram Короткая прическа с "перьями" белого цвета — такая прическа доказывает, что стрижки после 70 лет выглядят максимально объемными и густыми. Благодаря слоям создается иллюзия пышных волос, но при этом прическа очень легко укладывается. Фото: Instagram Рваная пикси – такая прическа считается идеальной для женщин 65-70 лет, у которых слишком тонкие волосы. Милая модная форма прекрасно скроет пряди, которые с возрастом редеют. @heiditaverner / Фото: Instagram Короткая стрижка для прямых седых волос – лучшие прически для пожилых женщин те, которые не требуют особого ухода. И этот вариант именно таков. Милая стрижка, которая подойдет буквально любой женщине после 70 лет. @jaytaylorhair / Фото: Instagram Воздушная пикси с "перьями" — не стоит оставлять волосы с возрастом на произвол, ведь даже в возрасте 70+ вы можете обращать на себя зачарованные взгляды. С такой прической у вас точно это удастся. Стрижку просто укладывать, она не требует особого ухода, а еще отлично подходит для редких волос. @samjonssalon / Фото: Instagram Удлиненная пикси – такая стрижка подчеркнет черты лица благодаря своим текстурированным слоям. А еще она будет выглядеть прекрасно на окрашенных волосах, если вы хотите скрыть седину. @fernandorozariovisagista / Фото: Instagram Пикси с "перьями" для тонких волос – последние несколько лет стрижки для женщин после 70 лет становятся все более стильными и молодежными. Если у вас тонкие волосы, можете выбрать эту довольно популярную сегодня прическу пикси с "перьями", которые добавят прядям объема. Челка лучше зачесать набок, тогда она скроет проблемные зоны на лице. @fernandorozariovisagista / Фото: Instagram Короткая прическа в темно-русовом оттенке – окраска волос в сплошной цвет может быть изнурительной, вредной и достаточно дорогой, а вот если подобрать промежуточный оттенок, который подходит вам и связывает более светлые и более темные пряди, ухаживать за ними будет гораздо проще. @indigothesalon994 / Фото: Instagram Пикси на русых волосах со более светлыми прядями – благодаря контрасту такая прическа поможет "убрать" несколько лет. Она идеально подходит для тонких волос, ведь создает небольшой объем и улучшает текстуру прядей. @dbksalon / Фото: Instagram

Как видите, сегодня существует множество вариантов модных и элегантных стрижек для женщин после 70 лет. Пожилой возраст – это не повод отказываться от ухоженной прически. Главное, проконсультироваться с мастером, который поможет подобрать наиболее подходящую стрижку под ваши черты лица и структуру волос.

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