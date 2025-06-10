Важный совет: не следует мыть окна в солнечную погоду, иначе на стекле будут оставаться разводы от быстрого высыхания воды.

Уксус, вода и средство для мытья посуды. Сначала нужно приготовить моющее средство. Смешайте в литре воды по две столовых ложки белого уксуса и средства для мытья посуды. Тщательно размешайте все составляющие — и средство готово. Такой раствор быстро удаляет грязь и жир, оставляя стекло безупречно чистым. Чтобы средство работало более эффективно, его лучше наносить пульверизатором. Перелейте его в бутылку с распылителем, обработайте загрязненные участки, затем смойте водой из ведра или таза. При необходимости необходимо менять воду.

Сода или зубная паста для сложных пятен. Для очистки устаревших загрязнений добавьте к приготовленному раствору столовую ложку соды или столько же отбеливающей зубной пасты. Эти вещества мягко отшлифуют поверхность стекла, не повреждая ее. В труднодоступных местах грязь лучше удалять старой зубной щеткой. Такая помощница поможет удалить грязь из углов рамы, стыков и труднодоступных зон, где тряпка не справляется.