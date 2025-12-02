Каждая хозяйка знает: с наступлением холодов на окнах постоянно появляется лед и конденсат. Это не только портит обзор и “ворует” естественный свет — избыточная влажность создает идеальные условия для появления плесени. Кажется, что повлиять на капризы погоды невозможно, поэтому приходится терпеть. Но на самом деле выход есть.