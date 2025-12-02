ТСН в социальных сетях

Помойте окна один раз — и забудьте о леде и запотевании: простое домашнее средство творит чудеса

Каждая хозяйка знает: с наступлением холодов на окнах постоянно появляется лед и конденсат. Это не только портит обзор и “ворует” естественный свет — избыточная влажность создает идеальные условия для появления плесени. Кажется, что повлиять на капризы погоды невозможно, поэтому приходится терпеть. Но на самом деле выход есть.

Татьяна Мележик
Как помыть окна, чтобы не замерзали и не запотевали

Как помыть окна, чтобы не замерзали и не запотевали / © pexels.com

Профессиональные клинеры поделились простым способом, как предотвратить запотевание и замерзание окон.

И поможет в этом средство, которое есть практически в каждом доме — обычная поваренная соль. Алгоритм действий чрезвычайно прост:

  1. Растворите 2 столовых ложки соли в 2 литрах теплой воды и тщательно перемешайте.

  2. Перелейте солевой раствор в пульверизатор.

  3. Распылите его на предварительно вымытые стеклянные поверхности.

  4. Насухо протрите окна мягкой салфеткой.

И все — проблема решена! После такой простой обработки микрокристаллы соли будут впитывать избыточную влагу, а стекло будет оставаться чистым, прозрачным и защищенным от конденсата и намерзания.

