Помойте окна в этот день перед Пасхой – и в ваш дом придут счастье и богатство

Именно через окна, по народным приметам и по словам эзотериков, в дом приходит денежная энергия, поэтому они должны быть всегда чистыми.
Чтобы в доме всегда царили согласие, изобилие и счастье, следует держать окна в чистоте. Если на них будет накапливаться грязь и пыль, то в семье будет постоянная нехватка денег. В народе существует много признаков влияния чистых окон на семейное счастье, наши бабушки обязательно вымывали их именно перед Пасхой. Рассказываем, в какой день лучше мыть окна, чтобы привлечь счастье, удачу и богатство в свой дом.
Когда лучше мыть окна перед Пасхой
Это лучше делать в четверг, именно в этот день уборка имеет сакральное влияние на нашу жизнь. Если вымыть окна, зеркала и пол в этот день, можно избавиться от всего негатива, болезней и безденежья. Вместо этого привлечь в свой дом счастье, благополучие и согласие.
При уборке дома психологи рекомендуют усиливать свои механические действия. Например, когда вы моете окна, представляйте, как избавляетесь от болезней, бед, финансовых проблем, а в вашу жизнь приходят деньги, новые возможности и счастье. Таким образом, уборка будет усиливаться положительным намерением, и изобилие скорее войдет в ваш дом.
Как привлечь богатство в свой дом мытьем окон
- Окна нужно обязательно мыть красной тканью, этот цвет привлекает денежную энергию и защищает дом от любого бедствия.
- Бросьте в воду, которой моете окна, несколько монет и горсть соли. Таким образом вы привлечете деньги в свою семью, а соль поставит защиту на ваш дом от негатива и плохого глаза.
- После уборки извлеките монеты из воды и положите их на чистый подоконник. Воду следует вылить под дерево в своем саду.
- Монеты не следует тратить до следующего мытья окон. Они своей энергией будут приумножать ваше состояние.
Что нельзя делать во время мытья окон перед Пасхой
- Не следует мыть окна беременным женщинам.
- Не стоит мыть стекло во время дождя – можно навлечь невзгоды в дом.
- После заката не нужно мыть окна, потому что можно вымыть благополучие.
- Сначала необходимо вымыть окна с внутренней стороны, а затем снаружи.
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