Помойте окна в этот день перед Пасхой – и в ваш дом придут счастье и богатство

Именно через окна, по народным приметам и по словам эзотериков, в дом приходит денежная энергия, поэтому они должны быть всегда чистыми.

Чтобы в доме всегда царили согласие, изобилие и счастье, следует держать окна в чистоте. Если на них будет накапливаться грязь и пыль, то в семье будет постоянная нехватка денег. В народе существует много признаков влияния чистых окон на семейное счастье, наши бабушки обязательно вымывали их именно перед Пасхой. Рассказываем, в какой день лучше мыть окна, чтобы привлечь счастье, удачу и богатство в свой дом.

Когда лучше мыть окна перед Пасхой

Это лучше делать в четверг, именно в этот день уборка имеет сакральное влияние на нашу жизнь. Если вымыть окна, зеркала и пол в этот день, можно избавиться от всего негатива, болезней и безденежья. Вместо этого привлечь в свой дом счастье, благополучие и согласие.

При уборке дома психологи рекомендуют усиливать свои механические действия. Например, когда вы моете окна, представляйте, как избавляетесь от болезней, бед, финансовых проблем, а в вашу жизнь приходят деньги, новые возможности и счастье. Таким образом, уборка будет усиливаться положительным намерением, и изобилие скорее войдет в ваш дом.

Как привлечь богатство в свой дом мытьем окон

Окна нужно обязательно мыть красной тканью, этот цвет привлекает денежную энергию и защищает дом от любого бедствия. Бросьте в воду, которой моете окна, несколько монет и горсть соли. Таким образом вы привлечете деньги в свою семью, а соль поставит защиту на ваш дом от негатива и плохого глаза. После уборки извлеките монеты из воды и положите их на чистый подоконник. Воду следует вылить под дерево в своем саду. Монеты не следует тратить до следующего мытья окон. Они своей энергией будут приумножать ваше состояние.

Что нельзя делать во время мытья окон перед Пасхой

Не следует мыть окна беременным женщинам. Не стоит мыть стекло во время дождя – можно навлечь невзгоды в дом. После заката не нужно мыть окна, потому что можно вымыть благополучие. Сначала необходимо вымыть окна с внутренней стороны, а затем снаружи.

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