Какая тряпка лучшая для мытья полов / © pixabay.com

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Мытье полов — это довольно хлопотное дело, которое занимает уйму сил и времени. Однако профессиональные клинеры дали несколько рекомендаций относительно того, как правильно это делать, какой инвентарь лучше выбирать, чтобы в доме царили чистота и свежесть как можно дольше. Рассказываем, какой тряпкой нужно мыть пол, как часто ее менять и чем лучше мыть напольное покрытие, чтобы оно сияло чистотой в течение 10 дней.

Какой тряпкой лучше мыть пол: как правильно это делать

Чтобы добиться максимальной чистоты напольного покрытия, нужно выбрать правильный инвентарь. Тогда не нужно будет мыть пол каждый день.

Для качественного мытья полов из ламината, плитки или линолеума нужно выбирать тряпку большого размера с хорошими поглощающими свойствами. Лучшими вариантами будут материалы из микрофибры и вискозы. Такие тряпки также подойдут для очищения плинтусов и швов.

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Профессиональные клинеры рекомендуют иметь в своем арсенале швабру с тряпкой из микрофибры. Поскольку именно этот материал обеспечивает максимально качественную чистку любого напольного покрытия и не оставляет разводов.

Чтобы моющее средство наносилось на пол равномерно, мыть можно круговыми движениями. А еще эксперты ни в коем случае не рекомендуют использовать швабру с губкой, потому что таким материалом можно только разнести грязь, а не вымыть ее.

Почему микрофибра — это лучший материал для мытья полов

Тряпки из микрофибры считаются лучшими для уборки дома. Материал состоит из полиамида и полиэстера, обладает способностью проникать в углубление и тщательно собирать и удалять пыль.

Тряпки из микрофибры — универсальные, такой деликатный материал не повреждает поверхность, однако работает как скребок, удаляя достаточно сложные загрязнения. Разновидностей микрофбры очень много, однако для мытья пола нужно выбирать тряпку с высокой плотностью материала, она будет хорошо впитывать жидкость.

Еще одним преимуществом тряпки из микрофибры является то, что она долговечна, потому что ее можно стирать. После мытья пола ее достаточно постирать в машинке при температуре 60 градусов, тряпка из микрофибры выдерживает до 300 циклов стирки.

Какие преимущества тряпки из микрофибры:

чистит любые поверхности;

удаляет жир;

долговечная;

не оставляет ворсинок и разводов после уборки;

можно стирать в машинке, быстро сохнет.

Как часто нужно менять тряпки для мытья полов

Профессионалы советуют регулярно менять тряпки для мытья полов, потому что они могут стать средой для размножения бактерий. Оптимальное время использования тряпки из вискозы — около двух недель.

Что касается тряпки из микрофибры, ее можно использовать несколько месяцев, ведь она выдерживает несколько сотен циклов стирки в машинке.

Также важно правильно сушить тряпки и мыть их после каждого использования во избежание накопления микробов.

Чем помыть пол до идеального блеска: лучшее народное средство

Для идеально чистого пола правильной тряпки будет мало. Необходимо также иметь средство, которое вымыло бы пол до блеска и не позволяло оседать пыли как можно дольше. Опытные хозяйки уже давно изобрели такую жидкость для мытья полов, ее достаточно просто сделать своими руками. Если помыть пол таким способом, он будет несколько дней оставаться чистым. К тому же, средство обеспечит дезинфекцию полов и приятный аромат.

Для приготовления нужно взять следующие составляющие:

2 столовые ложки отбеливающего средства;

1 столовую ложку уксуса;

2-3 столовых ложки любого средства для мытья полов;

5-6 литров воды.

Смешайте все ингредиенты до полного растворения в воде и промойте пол. После такой уборки он будет сиять в течение десяти дней. Отбеливатель в составе средства продезинфицирует пол, а уксус придаст ему блеск, создаст дополнительную защиту от бактерий и оседания пыли.