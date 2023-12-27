Поможет средство из ванной комнаты: что делать, когда порвались колготки

Тонкие капроновые колготки выглядят очень элегантно на ногах. Но их очень просто порвать.

Тонкие колготы часто одевают во время праздничных застолий или официальных мероприятий, ведь они подходят к разным нарядам. Однако, от любого пустяка на них может образоваться дыра.

Не стоит паниковать, если так вышло. Самый популярный способ, чтобы предотвратить образование "стрелки" — использовать прозрачный лак для ногтей. Как только вы заметили дырочку, просто смажьте ее лаком и колготки дальше рваться не будут. Вместо лака тоже подойдет обычный канцелярский клей.

Но что делать, если под рукой нет прозрачного лака для ногтей или клея? Отправляйтесь в ванную комнату и возьмите там кусок мыла для рук. Покройте место, где появилась дырочка мокрым мылом, подождите, чтобы оно высохло, а затем спокойно присоединяйтесь к гостям.

А еще можете побрызгать дырочку на колготках лаком для волос. Такое средство также достаточно эффективно оградит их от появления "стрелки".

Как продлить срок службы колготок

Вместо того чтобы беспокоиться, когда на колготках появляется дырочка, сделайте так, чтобы свести ее появление к минимуму. Для этого есть несколько простых шагов.

Как только вы надели тонкие капроновые колготки, сбрызните их лаком для волос. Так их волокна укрепятся.

Уложите колготки на ночь в морозильную камеру за день до того, как их одевать. Под влиянием холодной температуры нейлон станет более эластичным.

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