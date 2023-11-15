Понадобится пакет для запекания: как отстирать жирные пятна на кухонных полотенцах

Существуют разные лайфхаки, как отстирать кухонные полотенца. Но мало кто пробовал способ с использованием пакета для запекания. Хотя специалисты по уборке утверждают, что такой метод очень действенен.

Отстирать масляные пятна от кухонных полотенец – задача не из простых. Но если знать об одной простой хитрости, вам больше не придется тратить на стирку слишком много времени.

Наши бабушки обычно стирали кухонные полотенца с помощью кипячения. Сначала их клали в мыльный раствор, а затем "варили" в кастрюле на медленном огне несколько часов. Однако сегодня столько времени и сил тратить не нужно.

И хотя метод с использованием пакета для запекания кажется необычным, он очень действенный. Помимо пакета вам понадобится порошок или жидкое хозяйственное мыло.

Итак, в достаточно глубокий тазик налейте горячей воды. Достаточно будет 1-2 литра. Растворите мыло или порошок. Затем окуните в раствор грязные кухонные полотенца, оставьте на 5 минут. Теперь их нужно отжать от излишней жидкости и перенести в пакет для запекания.

Затяните его края, но не забудьте оставить небольшое отверстие, чтобы оттуда выходил горячий пар. Положите в микроволновку, выставьте 500-600 Вт на 4-5 минут.

По истечении этого времени откройте дверцу микроволновки и оставьте полотенца с открытой дверцей еще на 3 минуты. Пусть они остынут. Достаньте из пакета и прополощите в теплой воде. Жирные пятна исчезнут сразу.

Следует обратить внимание, в один пакет для запекания лучше класть не больше трех кухонных полотенец. А если у вас махровые изделия, то только одно. Вместо порошка можно использовать таблетки для посудомоечной машины. На одну такую стирку понадобится 1 таблетка.

Читайте также: