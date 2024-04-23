Понадобится всего два ингредиента: как за одну минуту приготовить идеальную глазурь на паску

В канун Пасхи все хозяйки ищут лучшие рецепты для приготовления пасок. Не менее важной частью является подготовка глазури. И здесь вам на помощь придут два ингредиента.

Как правило, чтобы приготовить идеальную сахарную глазурь на паску, необходимо иметь определенные кулинарные навыки и немалый опыт, поэтому эту часть приготовления пасхальной выпечки часто считают настоящим мучением.

Если не соблюдать пропорции воды, сахара, лимонной кислоты и других компонентов, то глазурь получается слишком жидкой или быстро густеет, а затем трескается или становится настолько жесткой, что ее невозможно откусить.

Часто еще одной серьезной проблемой, которая ожидает начинающих кулинаров, является не до конца растворенный сахар. Из-за него глазурь будет неидеальной, ее вкус сильно портится.

Чтобы избавиться от всех этих проблем и сэкономить время, стоит попробовать один простой способ. Вы можете приготовить "самую быструю" глазурь всего из двух ингредиентов — популярных среди детей маршмеллоу и обычной воды.

Для того, чтобы приготовить идеальную глазурь на паску, вам понадобится 40 г маршмеллоу, которые помещаются в стеклянную емкость. К ним добавляется 1 ст. ложка воды. Затем емкость нагревается на водяной бане или отправляется в микроволновку. Если вы выбрали последний способ, то маршмеллоу растапливается импульсами по 10 секунд. Емкость каждый раз нужно доставать и перемешивать для получения идеальной консистенции. Нужно проделать не менее трех подходов.

Максимум через минуту вы получите вкусную и однородную смесь, без крупинок сахара, которые неприятно хрустят на зубах. Эту смесь наносят на паску, а затем оставляют на 2-3 часа, чтобы она застыла.

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