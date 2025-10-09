Попробуйте и не сможете остановиться: как приготовить квашеную капусту всего за три дня

Квашеная капуста. / © Фото из открытых источников

Сезон квашеной капусты в самом разгаре. Это блюдо не только вкусно и вкусно с любым гарниром. Она еще и очень полезна. Ведь в процессе брожения капуста обогащается разными витаминами, кальцием, селеном, калием, цинком, йодом и железом.

ТСН.ua подготовил рецепт квашеной капусты от повара Евгения Клопотенко.

Кулинар отмечает, что отведать квашеную капусту по этому рецепту можно через сутки. Полностью готова она будет через трое суток. Продукт держите плотно закрытой крышкой в холодильнике.

Ингредиенты на 3 л банка:

2-2,5 кг капусты

3 лавровых листа

1 морковь

2 ст. л. соли

1,5 л воды

Приготовление

Пошинкуйте капусту, чтобы в результате у вас получилось 2-2,5 кг продукта. Очистите от кожуры и потрите морковь на большой терке. Перемешайте капусту и морковь. Добавьте в смесь лавровый лист. Положите все в банки, хорошо утрамбовывая, чтобы не было пустот. В отдельной посуде смешайте горячую воду – кипяток, а также соль. Перемешайте, пока соль не растворится. Оставьте раствор остыть, затем залейте им емкость с капустой. Поставьте банку на кухне у плиты или другого места, где тепло. Накройте марлей или крышкой с дырками, чтобы капуста дышала. Через сутки проколите капусту ножом или шампуром до самого дня емкости, чтобы выпустить газы, создаваемые во время брожения. Пену на поверхности рассола тоже тщательно убирайте – пока не закончится процесс брожения. Об этом будет свидетельствовать тот факт, что пена перестанет появляться, а рассол в банке станет прозрачным.

