Попробуйте один раз — и будете делать так всегда: зачем смешивать растительное и сливочное масло
Этот простой, но очень эффективный кулинарный трюк поможет сохранить вкус, аромат и пользу блюда и избежать подгорания или появления горечи.
Многие опытные хозяйки и профессиональные повара любят готовить на сливочном масле. Ведь оно придает блюдам насыщенный сливочный вкус и невероятный аромат. Однако есть один нюанс: при нагревании выше 150°C масло начинает гореть, темнеть и придавать блюду горький привкус. И во избежание этой проблемы, опытные кулинары советуют смешивать сливочное масло с растительным. Как работает этот кулинарный трюк, говорится в материале ресурса zaxid.net.
Какие преимущества сочетания сливочного масла и растительного
Более высокая температура горения. Оливковое, подсолнечное и кукурузное масла выдерживают температуру нагрева до 250°C. Если смешать растительное масло со сливочным, температура, при которой начинается горение, увеличивается, а значит, продукт не подгорает.
Идеальная золотистая корочка. Сочетание жиров позволяет получить равномерное обжаривание без пересушивания. Такой вариант отлично подходит для котлет, блинов, шницеля и яичницы.
Значительно полезнее. Когда масло горит, выделяется вредное вещество — акролеин, а добавление растительного масла уменьшает риск образования этих соединений.
Сохранение вкуса и цвета блюда. Масло придает нежный вкус и аромат, а масло не позволяет им «перегореть».
Как правильно смешивать жиры для идеального результата
Используйте соотношение 1:1, например, столовая ложка сливочного масла и столовая ложка растительного.
Разогрейте сковороду, сначала добавьте растительное масло, а затем сливочное. Это поможет маслу не начать гореть сразу.
Для блюд с длительной жаркой — тушеные овощи, мясо, можно брать чуть больше растительного масла, чем сливочного.
Какие интересные факты об этом кулинарном трюке?
Французская кухня активно использует этот прием под названием «beurre composé» — комбинированное масло.
Для соусов, например голландского или бернского, тоже часто используют смесь двух видов жиров.
Кокосовое или авокадовое масло еще более устойчивы для смешивания, если нужно жарить при очень высокой температуре.