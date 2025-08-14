ТСН в социальных сетях

Попробуйте один раз — и будете делать так всегда: зачем смешивать растительное и сливочное масло

Этот простой, но очень эффективный кулинарный трюк поможет сохранить вкус, аромат и пользу блюда и избежать подгорания или появления горечи.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Зачем смешивать растительное и сливочное масло

Зачем смешивать растительное и сливочное масло / © www.freepik.com/free-photo

Многие опытные хозяйки и профессиональные повара любят готовить на сливочном масле. Ведь оно придает блюдам насыщенный сливочный вкус и невероятный аромат. Однако есть один нюанс: при нагревании выше 150°C масло начинает гореть, темнеть и придавать блюду горький привкус. И во избежание этой проблемы, опытные кулинары советуют смешивать сливочное масло с растительным. Как работает этот кулинарный трюк, говорится в материале ресурса zaxid.net.

Какие преимущества сочетания сливочного масла и растительного

  • Более высокая температура горения. Оливковое, подсолнечное и кукурузное масла выдерживают температуру нагрева до 250°C. Если смешать растительное масло со сливочным, температура, при которой начинается горение, увеличивается, а значит, продукт не подгорает.

  • Идеальная золотистая корочка. Сочетание жиров позволяет получить равномерное обжаривание без пересушивания. Такой вариант отлично подходит для котлет, блинов, шницеля и яичницы.

  • Значительно полезнее. Когда масло горит, выделяется вредное вещество — акролеин, а добавление растительного масла уменьшает риск образования этих соединений.

  • Сохранение вкуса и цвета блюда. Масло придает нежный вкус и аромат, а масло не позволяет им «перегореть».

Как правильно смешивать жиры для идеального результата

  • Используйте соотношение 1:1, например, столовая ложка сливочного масла и столовая ложка растительного.

  • Разогрейте сковороду, сначала добавьте растительное масло, а затем сливочное. Это поможет маслу не начать гореть сразу.

  • Для блюд с длительной жаркой — тушеные овощи, мясо, можно брать чуть больше растительного масла, чем сливочного.

Какие интересные факты об этом кулинарном трюке?

  • Французская кухня активно использует этот прием под названием «beurre composé» — комбинированное масло.

  • Для соусов, например голландского или бернского, тоже часто используют смесь двух видов жиров.

  • Кокосовое или авокадовое масло еще более устойчивы для смешивания, если нужно жарить при очень высокой температуре.

