Многие опытные хозяйки и профессиональные повара любят готовить на сливочном масле. Ведь оно придает блюдам насыщенный сливочный вкус и невероятный аромат. Однако есть один нюанс: при нагревании выше 150°C масло начинает гореть, темнеть и придавать блюду горький привкус. И во избежание этой проблемы, опытные кулинары советуют смешивать сливочное масло с растительным. Как работает этот кулинарный трюк, говорится в материале ресурса zaxid.net.

Какие преимущества сочетания сливочного масла и растительного

Более высокая температура горения. Оливковое, подсолнечное и кукурузное масла выдерживают температуру нагрева до 250°C. Если смешать растительное масло со сливочным, температура, при которой начинается горение, увеличивается, а значит, продукт не подгорает.

Идеальная золотистая корочка. Сочетание жиров позволяет получить равномерное обжаривание без пересушивания. Такой вариант отлично подходит для котлет, блинов, шницеля и яичницы.

Значительно полезнее. Когда масло горит, выделяется вредное вещество — акролеин, а добавление растительного масла уменьшает риск образования этих соединений.

Сохранение вкуса и цвета блюда. Масло придает нежный вкус и аромат, а масло не позволяет им «перегореть».

Как правильно смешивать жиры для идеального результата

Используйте соотношение 1:1, например, столовая ложка сливочного масла и столовая ложка растительного.

Разогрейте сковороду, сначала добавьте растительное масло, а затем сливочное. Это поможет маслу не начать гореть сразу.

Для блюд с длительной жаркой — тушеные овощи, мясо, можно брать чуть больше растительного масла, чем сливочного.

Какие интересные факты об этом кулинарном трюке?