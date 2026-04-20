Попугаи сознательно используют имена людей, а не просто повторяют их — что обнаружили ученые

Попугаи могут называть людей по имени

Ученые ответили на вопрос: могут ли животные использовать имя как обозначение конкретной особи. Вместо наблюдений в дикой природе они сосредоточились на попугаях, живущих рядом с людьми — птицах, известных своей способностью имитировать человеческий язык.

Новое исследование под руководством Лорин Бенедикт из Университета Северного Колорадо рассматривает эту идею на основе большого массива данных, о чем говорится в журнале PLOS One.

Сложность изучения звуков в природе

Исследователи избежали распространенной проблемы изучения коммуникации животных: звуки в дикой природе очень сложно интерпретировать.

«Мы не можем утверждать, что они аналогичны человеческим именам, поскольку сигналы животных часто очень отличаются, а также потому что мы не полностью понимаем их намерения», — отметила соавтор исследования Кристин Далин из Университета Питтсбурга в Джонстауне.

Попугаи, живущие с людьми, имеют преимущество — они используют наши слова.

Многие попугаи используют имена

Исследователи провели онлайн-опрос «Что говорит Полли?» и попросили владельцев попугаев поделиться словами и фразами, которые употребляют их птицы.

Были собраны данные о 1202 попугаях из 89 видов. Из них 884 имели зафиксированные примеры речи.

Среди них 413 попугаев использовали человеческие имена, что составляет примерно 47%. В общей сложности эти птицы воспроизвели более 800 фраз с именами в 63 видах.

Многие попугаи знали несколько имен, сочетая собственное имя с именами людей и домашних животных. Одна птица знала по меньшей мере девять имен. Некоторые даже использовали прозвища, например меняя «Квинс» на «Квинсенатор».

Чаще попугаи называли собственное имя. Далее — имена людей, других птиц и домашних любимцев, в том числе собак.

Интересный факт в том, что ни один попугай не использовал названия мест.

Вероятно, это отражает речь людей рядом с ними — люди часто повторяют имя птицы, но редко используют названия мест в общении с ними.

Ученые классифицировали все фразы по контекстам: приветствие, прощание, привлечение внимания, просьба. Результаты подтвердили, что имена выполняют социальную функцию.

Попугаи использовали имена, чтобы поздороваться, пожелать «спокойной ночи» или привлечь внимание человека. Несоциальные случаи были редкими.

Доказательства использования имен

Исследование сосредотачивалось на осмысленном использовании имен. Сначала ученые искали «уместное» использование — когда птица правильно применяет имя к конкретному лицу (например, просит собаку Руфуса быть тише).

Далее оценивали «индивидуализированное» использование — когда имя применяется только к одному конкретному лицу, а не к группе.

В общей сложности 88 попугаев из 30 видов продемонстрировали уместное использование имен. Из них 42 птицы (19 видов) использовали имена индивидуально.

Некоторые примеры особенно показательны: одна птица говорила «спокойной ночи [имя]» каждому члену своей «стаи». По меньшей мере, десять попугаев звали человека по имени только тогда, когда его не было рядом.

Это может свидетельствовать о понимании того, что объекты существуют даже вне поля зрения. Исследователи считают, что результаты согласовываются с идеей: животные способны использовать имена как голосовые метки.

Серые попугаи — самые успешные

Среди видов с достаточным количеством данных особенно выделились африканские серые попугаи.

Около 67% из них правильно использовали имена, а примерно 38% — индивидуально. Это гораздо больше, чем у других видов.

Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, в том числе работами Ирэн Пепперберг и ее известного попугая Алекса.

Не все птицы использовали имена «правильно». Многие попугаи произносили собственное имя, когда хотели привлечь внимание, например говорили «Привет, Полли», обращаясь к людям.

Исследователи отмечают, что это напоминает поведение маленьких детей, которые иногда называют себя по имени — явление, известное как илеизм.

Вопросы для будущих исследований

По словам Далин, исследование показывает, что попугаи имеют как когнитивные, так и вокальные способности использовать имена по-разному — для общения с людьми и даже для упоминания отсутствующих.

В то же время наблюдается значительное различие между видами и даже между отдельными птицами одного вида. Это оставляет открытым вопрос о том, как и почему животные используют имена.

Так что в следующий раз, когда попугай обратится к вам по имени, это может быть не просто копирование звука. Вероятно, это базовая форма социальной коммуникации — такая, которой люди пользуются уже очень давно.