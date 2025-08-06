Попугай случайно помог разоблачить полиции крупную наркобанду: что он сказал

Попугай случайно помог разоблачить полиции крупную наркобанду / © dailymail.co.uk

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Полиция в британском Блэкпуле разоблачила крупную наркобанду, и одним из ключевых доказательств по делу стал попугай. Птицу по имени Манго сняли на видео, как она повторяет фразу «два по цене 25», что оказалось кодовым словом для продажи наркотиков.

Об этом пишет Dailymail.

В результате масштабной операции лидера группировки Адама Гарнетта и его 14 сообщников приговорили к общему сроку заключения более 103 лет.

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Подробности расследования

Расследование началось с обыска у Гарнетта, который уже отбывал наказание. У него обнаружили несколько телефонов и Wi-Fi роутеров, что указывало на его активную деятельность из тюрьмы. Полиция вышла на его сообщников, среди которых Далбир Сандху, Джейсон Джерранд и девушка Гарнетта Шеннон Хилтон.

Обыски в их домах обнаружили значительное количество наркотиков (кокаин, героин, кетамин, каннабис), наличные деньги и телефоны. Особенно ценными стали видеозаписи по телефону Шеннон Хилтон. На них был зафиксирован не только попугай Манго, повторявший преступную фразу, но и кадры с килограммами кокаина и видеозвонки с Гарнеттом.

Роль других членов банды и приговоры

Расследование установило, что Гарнетт координировал деятельность банды из тюрьмы, а один из его помощников Сандху вел подробные записи о прайс-листах и транзакциях. Другой участник, Гарет Берджесс, даже записывал рэп о своей преступной деятельности.

Все 15 членов банды признали свою вину в суде. Адам Гарнетт получил 19,5 лет заключения в дополнение к предыдущему сроку. Его девушка Шеннон Хилтон получила 12 лет, а другие сообщники — от 8 до 10 лет.

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По словам сержанта Энтони Алвеса из полиции Ланкашира, это было сложное расследование, доказывающее, что правоохранители будут ликвидировать преступные группировки, даже если они действуют из-за решетки. В настоящее время продолжается розыск еще двух человек, причастных к банде, которые не явились в суд.

Напомним, в Дании в супермаркеты завезли бананы с кокаином. Полиция выясняет, как наркотики туда попали.