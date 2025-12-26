Популярная прическа может привести к залысинам: что советуют трихологи

Выпадение волос

Популярная гладкая прическа, которую годами считают универсальным и «безопасным» вариантом на каждый день, может иметь серьезные последствия для здоровья волос.

Об этом предупреждают специалисты по уходу за волосами и трихологи, передает издание Express.

В соцсетях эксперт предложила альтернативу: вместо резинки использовать крабик. Волосы собирают в более свободный пучок и фиксируют без сильного стягивания. Такая прическа выглядит аккуратно и профессионально, но значительно меньше травмирует корни.

Специалисты UK Hair Transplants объясняют, что ключевая проблема не в самой форме прически, а в регулярном натяжении волос в одном направлении. Именно это может вызвать тракционную алопецию — выпадение волос из-за механической нагрузки. Чаще всего оно возникает из-за ежедневных тугих пучков, хвостов или косы.

На ранних стадиях ситуацию еще можно исправить: достаточно изменить стиль укладки и уменьшить давление на кожу головы. Однако длительное стягивание может привести к необратимому повреждению фолликулов и постоянной потере волос.

Эксперты советуют чередовать прически, использовать мягкие резинки, менять место фиксации и давать волосам «отдохнуть». Небольшие изменения в ежедневном уходе могут уберечь от серьезных проблем в будущем.

