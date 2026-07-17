Популярные курорты атакует рыба-монстр: ее укус может раздробить кости

Отдых в Греции

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В водах у берегов греческих островов, которые ежегодно привлекают миллионы туристов, стремительно распространяется инвазивная серебристощекая рыба-фугу. Из-за ее смертельно опасного яда и чрезвычайно мощных челюстей, способных наносить тяжелые травмы, среди местных жителей и отдыхающих растет беспокойство.

Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Серебрящекая рыба-фугу является инвазивным видом, естественной средой обитания которого считаются Индийский и Тихий океаны. Однако в последние годы она активно распространяется в Средиземном море, в частности вблизи побережья греческого острова Крит и других популярных туристических районов.

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Специалисты предупреждают, что эта рыба содержит чрезвычайно токсичный яд. Морские биологи рекомендуют не прикасаться к ней даже в защитных перчатках, поскольку контакт с ней может представлять опасность для здоровья.

Кроме того, у серебристощекой рыбы-фугу очень сильные челюсти, способные легко перекусить рыболовные сети и нанести серьёзные травмы. По сообщениям издания, её укус может быть настолько сильным, что способен раздробить кости.

Рыбаки несут большие убытки

Больше всего от распространения опасной рыбы страдают рыбаки на Крите.

По данным Daily Star, из-за повреждения сетей и потери улова отдельные рыболовецкие хозяйства недополучают до 30% годового дохода, а расходы на ремонт снастей могут достигать 20 тысяч евро в год.

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Один из местных рыбаков, Йоргос Кириакакис, рассказал, что ситуация стала критической.

«Дошло до того, что один день мы выходим на рыбалку, а потом три дня чиним наши сети», — отметил он.

Власти уже начали борьбу с инвазивным видом

В связи с стремительным распространением серебристощекой рыбы-фугу правительство Греции запустило программу поощрения рыбаков к её вылову.

За каждый килограмм выловленной рыбы государство выплачивает вознаграждение в размере до 5,33 евро.

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Эксперты прогнозируют, что численность этого вида в Средиземном море будет и дальше расти. По их словам, в местных водах рыба нередко достигает ещё больших размеров, чем в своём естественном ареале.

Туристов призывают не паниковать

Дополнительную тревогу вызвали вирусные ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, в которых преувеличивается опасность и демонстрируются вымышленные сцены, где рыба якобы грызет металлические банки или дерево.

В то же время Греческий центр морских исследований (HCMR) призвал граждан и туристов не поддаваться панике, но соблюдать осторожность во время отдыха на море и любительской рыбалки.

Специалисты рекомендуют не прикасаться к незнакомым морским обитателям, а в случае обнаружения серебристощекой рыбы-фугу сообщать об этом в соответствующие службы.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за стремительного потепления Средиземного моря у берегов Греции массово распространяется опасная серебристощекая рыба-фугу, которая наносит все больший ущерб рыболовной отрасли страны.

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