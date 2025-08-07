Популярные, но опасные: эти растения могут угрожать вашему саду

сад / © Credits

Некоторые любимые садовые растения могут представлять угрозу не только для клумб, но и для зданий, местных видов растений и целых экосистем. Садовник Эдвард Боурин рассказал, каких декоративных видов лучше избегать при озеленении двора.

Об этом сообщило издание Homes and Gardens.

По его словам, китайская и японская глициния — это лианы с ароматными цветами, которые быстро растут и обвивают все на своем пути. Они могут повредить крыши, заборы, водостоки и даже деревья. Чтобы избежать проблем, растение нужно постоянно обрезать. Как более безопасную альтернативу специалист советует американскую глицинию.

Японская глициния / © Общественное достояние

Не менее агрессивной является мята. Хотя она и полезна в кулинарии и медицине, это растение стремительно разрастается с помощью корневищ и может заполонить клумбы. Поэтому мяту рекомендуют выращивать в горшках. Альтернатива — шалфей, который растет медленнее.

Мята

Буддлея, которую часто высаживают для привлечения бабочек и пчел, тоже входит в список нежелательных. Она способна захватывать большие площади, распространяясь семенами, и даже прорастать в трещинах стен.

Буддлея. Фото: Wouter Engler/CC BY-SA 4.0

Особое внимание следует обратить на бамбук. Эстетически привлекательное растение с декоративной ценностью, однако его «бегущие» виды распространяются под землей и могут разрушить бетон. Чтобы этого избежать, нужно устанавливать корневые барьеры. Более безопасный вариант — звездчатый жасмин.

Бамбук / © Credits

Японская анемона, хоть и привлекает осенним цветением, способна быстро расползаться по участку и угнетать другие растения, особенно в рыхлых почвах. Вместо нее стоит рассмотреть лягушачью лилию, которая декоративна, но не агрессивна.

Японская анемона. Фото: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz/CC BY-SA 4.0

Еще одно опасное растение — английский плющ. Он хорошо растет в тени, но может душить деревья, разрушать здания и вытеснять местную флору. Вместо этого эксперт рекомендует пахисандру — менее инвазивное растение.

Также Боурин предостерегает от акантуса, известного под названием «медвежьи ушки». Это мощный многолетник, который очень трудно вывести — он отрастает даже из мелких корней и способен вытеснять соседние культуры. Альтернатива — мальва.

Акантус. Фото: Фото KENPEI’s photo/CC BY-SA 3.0

Завершает перечень бирючина, которую часто используют для живых изгородей. Однако ее считают инвазивной — она распространяется с помощью птиц и требует постоянной обрезки. Боурин советует заменить ее на тис.

Эксперт отмечает: прежде чем высаживать новое растение во дворе, стоит обязательно ознакомиться с его особенностями. В противном случае борьба с ним может омрачить радость от садоводства.

Напомним, ранее мы сообщали о 8 самых долговечных многолетних растений, которые прекрасно цветут десятилетиями.