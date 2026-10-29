Популярный лайфхак может испортить стиральную машину: производители предупредили о риске дорогостоящего ремонта

Использование уксуса для очистки стиральной машины может испортить резиновые детали изделия. / © Freepik

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Белый уксус часто используют для чистки бытовой техники. Его добавляют во время стирки в качестве альтернативы кондиционеру, заливают в барабан для борьбы с накипью и неприятным запахом. Такой способ кажется простым и бюджетным, но регулярное применение уксуса может оказывать негативное влияние на отдельные детали стиральной машины.

Об этом предупреждает TheCoolist со ссылкой на рекомендации изготовителей и специалистов по ремонту бытовой техники. В частности, Maytag, Whirlpool и Bosch предостерегают от использования уксуса для очистки внутренних частей стиральной машины.

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Какие детали страдают от уксуса

Основная проблема состоит в кислотности уксуса. При регулярном контакте с ним резиновые компоненты могут постепенно терять свои свойства. Речь идет прежде всего об уплотнителях, шлангах и других деталях, которые обеспечивают герметичность прибора.

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В стиральных машинах с фронтальной загрузкой особенно важен резиновый уплотнитель вокруг дверцы. Если он повреждается, это может привести к протеканию. Негативное влияние уксуса на резиновые детали подтверждает и производитель Bosch: компания не рекомендует использовать его для чистки стиральной машины, поскольку со временем он может повреждать резиновые компоненты.

В то же время, это не означает, что однократное использование уксуса непременно приведет к поломке. Риск связан прежде всего с регулярным применением средства, особенно если наливать его непосредственно в барабан или использовать вместо кондиционера во время каждой стирки.

Чем заменить уксус для очистки стиральной машины

Для очистки техники производители рекомендуют использовать специальные средства, предназначенные именно для стиральных машин. Они помогают удалять остатки моющих средств, загрязнения и отложения, не создавая лишнего риска для внутренних компонентов при правильном использовании.

Maytag рекомендует периодически запускать цикл очистки стиральной машины со специальным средством в соответствии с инструкцией. Bosch также советует использовать проверенные средства для удаления накипи и очистки барабана, следуя рекомендациям для конкретной модели.

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Важно не пытаться компенсировать недостаточную эффективность очищения увеличением количества средства или сочетанием нескольких бытовых продуктов. Прежде всего следует проверить инструкцию к стиральной машине: производитель может устанавливать конкретные требования к очистке и уходу.

Как предотвратить неприятный запах и появление плесени

Для ухода за стиральной машиной не обязательно использовать агрессивные домашние средства. После стирки следует вытирать остатки воды из резинового уплотнителя, убирать ворс и оставлять дверцу и лоток для моющих средств приоткрытой, чтобы внутренние части могли высохнуть.

Если на уплотнителе накопилась грязь или налет, его можно протереть мягкой тканью, смоченной водой, а затем вытереть досуха. Для стойких загрязнений лучше выбирать средство, разрешенное производителем для конкретного материала.

Не следует также смешивать уксус с хлорными отбеливателями: такое сочетание может привести к выделению токсического хлора. Если стиральной машине требуется глубокая очистка, безопаснее воспользоваться специальным средством и следовать инструкциям по технике.

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Домашняя стирка и уход за вещами — последние новости

Неприятный запах после стирки не всегда свидетельствует о проблеме с порошком или кондиционером. Причиной могут быть остатки воды, ворс и моющие средства, накапливающиеся в барабане, фильтре и резиновом уплотнителе. Один из важных элементов ухода — регулярная очистка стиральной машины и ее просушка после завершения цикла.

Не менее важно правильно подбирать программу стирки. Слишком высокая температура, интенсивное вращение или неподходящий режим могут повреждать ткани, вызывать потерю цвета и деформацию одежды. Поэтому перед запуском машины следует учитывать состав материала и рекомендации на ярлыке вещи.

На положение вещей влияет и правильный уход за постельным бельем. Чтобы белые ткани не серели, важно сортировать белье по цвету, не перегружать барабан и правильно дозировать стиральное средство. Для восстановления потерявшего цвет белья иногда подходят специальные кислородные отбеливатели — при условии, что они совместимы с тканью.

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