Пора делить пионы: почему это нужно делать сейчас и как правильно пересадить растения

Как делить пионы

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После того как пионы отцветают, а их листья начинают желтеть, многие садоводы просто забывают о растениях до следующего лета. А зря, ведь именно в августе закладывается будущее цветение. Пересадка в этом месяце — не прихоть, а жизненная необходимость, ведь без регулярного разделения куст стареет, а цветы мельчают.

Зачем делить пионы: не только омоложение

Куст пиона способен прожить до 50 лет, однако после 5-6 лет без разделения его мощное корневище чрезмерно разрастается и стареет. Без пересадки и омоложения каждые 5–6 лет куст стареет, цветы становятся мелкими, а общее количество бутонов падает на 30–40%.

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Центральная часть куста постепенно отмирает, тогда как молодые корни смещаются на периферию. Из-за этого растение начинает ощущать недостаток питания, а цветы теряют свой прежний размер. Разделение эффективно омолаживает культуру, активно стимулируя рост новых корней и почек. Это важный элемент агротехники, который многие ошибочно игнорируют, а впоследствии удивляются пустым и слабым кустам.

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Когда лучше пересаживать пионы: августовское окно

Оптимальный период для проведения разделения составляет период с 15 августа по 15 сентября, пока температура почвы и воздуха не упала ниже +15 °C.

Почему весной? Весной пионы начинают просыпаться слишком рано, их корневая система становится уязвимой, а почки сразу трогаются в рост. Любое вмешательство в это время является сильным стрессом, способным задержать цветение на целый год или даже два. Август предлагает идеальные условия. К концу лета почки восстановления уже полностью сформированы, но все еще находятся в покое, поскольку растение готовится к зиме.

В этот период пересадка воспринимается организмом цветка как плановая операция. Теплая почва способствует быстрому укоренению, благодаря чему приживание в августе достигает 95%, в то время как весной этот показатель едва дотягивает до 60%.

Техника разделения: от выкапывания до посадки

Процедура требует аккуратности и соблюдения нескольких важных правил:

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Сначала стебли растения обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли. Затем куст осторожно окапывают по периметру, отступив от центра около 30-40 см. С помощью вил или лопасти корневище подтягивают и вытягивают на поверхность.

Землю аккуратно встряхивают, а корни промывают водой, чтобы четко видеть все почки и возможные повреждения.

Острым ножом корневище разрезают на части. Каждый отдельный участок должен иметь обязательно по меньшей мере 3–5 почек и несколько корней длиной 15–20 см. Если почек меньше трех, растение позже не зацветет. Все гнилые или поломанные участки удаляют, а срезы обязательно присыпают толченым углем или древесной золой.

Посадочную яму готовят заранее — за 2–3 недели до высадки, заполняя ее смесью перегноя, компоста и садовой земли с добавлением суперфосфата. При посадке почки углубляют всего на 3-5 см от поверхности почвы. Слишком глубокая посадка приведет к отсутствию цветения, особенно мелкая — к вымерзанию зимой. Завершают процесс обильным поливом (по 1–2 ведра на каждый куст) и мульчированием торфом или перегноем слоем в 5–7 см. До конца августа, при отсутствии дождей, полив проводят еженедельно.

Некоторые пытаются проводить пересадку раньше, однако возникает закономерный вопрос о том, можно ли трогать пионы в августе, если они до сих пор цветут. Делать этого категорически нельзя, поэтому обязательно следует дождаться полного завершения цветения и увядания надземной части, обычно приходящейся на середину августа. Любая преждевременная пересадка заставит растение тратить драгоценные жизненные силы для восстановления зеленой массы вместо того, чтобы сосредоточиться на закладке почек для следующего года.

Многие садоводы пугаются, замечая, что после разделения пиона почему-то не цветут в следующем сезоне. На самом деле это абсолютно нормальное явление, ведь в первый год после пересадки и разделения куст полностью направляет все свои внутренние ресурсы на развитие мощной корневой системы и формирование новых почек, поэтому цветение может быть слабым или вообще отсутствовать, тогда как полноценная декоративность и обильные бутоны возвращаются только на второй-третий год.

Планируя такие работы, важно знать, как часто нужно делить пионы, чтобы не навредить культуре. Оптимальная периодичность этой процедуры составляет раз в пять-шесть лет, поскольку слишком частые манипуляции сильно ослабляют растение, а слишком редкие неизбежно приводят к естественному старению куста и заметной потере качества цветов, из-за чего август справедливо остается наилучшим временем для подобных задач.

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