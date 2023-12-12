Пора доставать удобрения: эти комнатные растения не зацветут без зимних подкормок

Не все комнатные цветы впадают в спячку, поэтому если их подкормить, они будут цвести целую зиму.

Есть комнатные растения, которые цветут даже зимой, не все впадают в спячку в холодное время года. Но для того, чтобы они могли цвести и не болели во время холодов, им нужна подкормка. Рассказываем, какие комнатные растения нужно обязательно подкармливать зимой, тогда они будут радовать вас пышным цветом до самой весны.

Зачем подкармливать комнатные растения зимой

Так как почва в горшке со временем истощается, ее нужно периодически подкармливать. Большинство комнатных растений удобряют с марта по октябрь, именно тогда, когда они интенсивнее всего растут. А зимой для большинства растений удобрения не нужны, поскольку для их роста не хватает солнечного света, поэтому они впадают в спячку.

В холодное время года комнатные растения стрессуют, потому что им не хватает света, даже если они стоят на южной стороне. Поэтому в этот период цветут очень сильные растения и те, у которых период цветения совпадает с зимним. Декоративное лиственное растение не стоит подкармливать с октября по май, кроме цветущих в этот промежуток времени. Так как если удобрять цветок на темном подоконнике, то от недостатка света и большого количества азота в почве он может начать расти. Но его зимние побеги будут ломкими, слабыми и болезненными.

Какие комнатные растения нужно удобрять зимой

Многие цветоводы-любители устанавливают зимой для растений дополнительное освещение. По словам флористов, с таким освещением каждый месяц растениям можно давать подкормку. А цветы, которые цветут осенью и зимой, нуждаются в интенсивной подкормке и уходе.

Орхидеи, фиалки, азалии, рождественский кактус – все эти комнатные растения нуждаются в зимней подкормке. Для их подкормки флористы рекомендуют использовать готовые удобрения. Они продаются в любом специализированном магазине.

Крайне важно учитывать вид растений, которые нужно удобрять. Все удобрения делятся на подкормки для декоративных лиственных комнатных растений и для декоративно-цветущих. Для кактусов, суккулентов и орхидей вообще лучше покупать специальные удобрения, где подобраны все макро- и микроэлементы в соответствующей дозировке именно для этих растений. А чтобы придать растениям дополнительную силу, можно делать простые подкормки в домашних условиях.

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